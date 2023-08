Ez kínos! Kiszivárogtak Jolly privát üzenetei

Kevés kétségbeejtőbb dolog van annál, mikor egy olyan személy kezébe kerülnek az ember adatai és privát dolgai, akiről azt sem tudjuk, ki az… Nos, ez történt most Jolly-val is, akinek a minap feltörték a Facebook-oldalát és beleolvastak a privát levelezéseibe is. De ez még semmi! Az üzenetek tartalmát állítólag tovább is küldték másoknak...

Az milyen dolog, hogy emberek feltörik a privát oldalamat, belépnek a privát üzeneteimben, és átküldik másoknak?! Ennek komoly következményei lesznek, csak úgy mondom! Mocskos gazemberek vagytok!

– fakadt ki Jolly, akinek követői azonnal érdeklődni kezdtek, hogyan történhetett meg mindez, ha már a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva. Akadt olyan is, aki arra gondolt, hogy az énekes egy közeli hozzátartózója vagy barátja tette mindezt.

– Nem volt neked beállítva a két lépcsős biztonsági jelszó, hogy kapj smst vagy e-mailt, ha valaki be akar lépni az oldaladba? – kérdezte valaki, mire a zenész azt írta, hogy természetesen be volt kapcsolva, mégsem állította meg a rosszakaróját.

Lehet, hogy van másik személy is, aki tudja a jelszavadat és be tud lépni ,másik lehetőséget nem írnám le inkább

– fogalmazott egy újabb hozzászóló, aki egyúttal azt tanácsolta Jolly-nak, hogy ismerősei közelében szimatoljon, ám ez úgy tűnik, hogy a rendőrség feladata lesz, ugyanis a zenész megtette a szükséges lépéseket.

Egyesek nem csak Jolly telefonjában, de az életében is turkálnak, hiszen számtalan kamuprofilt és cikket kreáltak már a lejáratása végett. Legutóbb például egy olyan hír látott napvilágot, miszerint Jolly az édesapja felé sem néz, ezt azonban első kézből cáfolták: a zenész nem titkolja, a múltban nem volt felhőtlen a viszonyuk, ugyanis Sanyi bácsi sokszor alkoholhoz nyúlt, de végül ez megoldódott és a kapcsolatuk szorosabb, mint valaha.

– Eljutottam arra a pontra, hogy azt kell mondjam, nincs tovább... Megelégeltem ezeket a rosszindulatú cikkeket, kommenteket, és a végére fogok járni, hogy kinek van ebben benne a keze. Nagyon kemény harcra készülhet mindenki, aki hazugságokat ír rólunk! Az ügyvédem utánanézett mindennek, tudjuk, hogy az állítólagos hírportál nincs bejelentve a magyar médiahatóságnál, azaz kamu az egész...

Azt is mondta nekem az ügyvéd úr, hogy ezek az oldalak külföldi IP-címről üzemelnek, viszont azt sikerült kiderítenünk, hogy a szóban forgó portál egy tatabányai céghez van bejelentve. Én lementettem a cikket, a rosszindulatú kommenteket, és természetesen azokat az oldalakat is, akik tovább terjesztik ezt a hazugságot, illetve megtettük a feljelentést

– mondta alig pár hónapja a Borsnak az énekes.