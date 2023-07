Meddig húzzák még? 4 év után sem történt meg a vagyonmegosztás Suzy és Jolly között

Suzy és Jolly neve néhány évvel ezelőtt még egy plakáton szerepelt. A mulatós zene nagyágyúi teltházas klubokban és szabadtári rendezvényeken koncerteztek, amíg 4 éve végzetesen meg nem romlott köztük a viszony. Az egykori szerelmesek 13 év után búcsút intettek egymásnak.

A magánéletükben és a szakmában is jó páros voltak Fotó: korecords.hu

Hangos válást tudhat maga mögött Jolly és Suzy

Bér sem Suzy, sem Jolly nem kereste az öncélú szereplést, nem azok a művészek, akik a magánéletükkel szeretnek haknizni, a válásukkal mégis sokat szerepeltek az újságokban. Főleg azok után kezdtek cikkezni róluk, miután Jolly a TV2 Mokka című adásában arról beszélt, hogy fizikálisan és mentálisan is kikészült a házassága utolsó éveiben, mert a volt felesége pokollá tette az életét. Ezután elindult egy adok-kapok, a közösségi oldalakon folytatott nyilvános vitába több családtag is beszállt, köztük Jolly édesanyja és Suzy testvére is... A kedélyek lassan nyugodtak meg, a házaspárt végül elválasztotta a bíróság, és sikerült megegyezni a közös kislányuk gyermekelhelyezésének ügyében is. De még mindig nem került minden vitás kérdés végére pont.

Évek óta nincs megegyezés

Suzy és Jolly épp a napokban volt három éve, hogy hivatalosan is elváltak egymástól. A hírek szerint a párosnak mostanra sikerült egy nyugodt, egymást támogató viszonyrendszert kialakítani egymással, elsősorban a kislányuk érdekében, akit közösen nevelnek. Az egyetlen dolog, ami még mindig várat magára, az a vagyonmegosztás kérdése. A házaspár egy takaros házban lakott együtt, ahol jelenleg Suzy él a kislányával. Jolly azt szerette volna, ha azt eladják és elfelezik az árát, de Suzy erről egészen mást gondol, mint a volt férj, egyelőre nem költözött ki és nem is úgy fest az élete, hogy mostanában elindulna... Bár az énekesnő egy évvel ezelőtt a Borsnak azt nyilatkozta, hogy nyitott a megegyezésre:

− Valóban igaz, hogy még nem született meg köztünk a teljes vagyonmegosztási megállapodás, de az nem igaz, hogy én nem mutatok hajlandóságot a dolgok békés rendezésére. Többször is egyeztettünk már a kérdésben, de az én ajánlatom nem felelt meg Jollynak, ahogy nekem sem az, amit ő tett. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy dűlőre fogunk jutni. Nekem az a legfontosabb, hogy a kislányunk kis világa ne sérüljön és az ő jövője biztosítva legyen. Én kizárólag ezt tartom szem előtt és ez így is marad - nyilatkozta akkor.

A Bors egyik informátora szerint az ügy a mai napon is ugyanúgy áll, ahogy lassan négy évvel ezelőtt elkezdődött, vagyis nem állapodtak meg a felek. Felkerestük hát Jollyt és Suzyt is, hogy megkérdezzük: sikerül-e egyszer megállapodniuk ebben vitás kérdésben? Egyértelmű választ azonban nem kaptunk, a hírt viszont egyikük sem cáfolta.

Jolly és Suzy 13 évig éltek házasságban (Fotó: TV2)

Jolly udvariasan annyit mondott, hogy véleménye szerint ez magánügy, amiről nem kell a nyilvánosságot tájékoztatnia. Suzy pedig így nyilatkozott:

– Mindig jólesik, ha érdeklődnek a hogylétünk felől. Szerencsésnek érzem magam amiatt, hogy a volt férjemmel sikerült egy kölcsönös tiszteleten alapuló, jó viszonyt kialakítanunk, hogy a kislányunk a legkevésbé se sérüljön az elválásunk miatt. Bár tudjuk, hogy a rajongók szívesen lesnek be a kulisszák mögé, arra kérem őket, hogy a magánéleti kérdéseinket hadd rendezzük le ketten egymás között, a kíváncsi tekintetektől távol.