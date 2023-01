"Voltak az életében mélypontok..." – rendeződött Jolly és édesapja kapcsolata

Felháborító sorok jelentek meg egy álhíreket gyártó portálon, melynek hasábjain Jollyt próbálták meg rossz fényben feltűntetni. Ezúttal a múltból előásott hírrel sokkolták a zenész rajongóit, miszerint édesapjára rá sem néz, nehéz körülmények között élnek a szülei, ő pedig luxusban tengeti a mindennapjait. Ezt Jolly elsőkézből cáfolta, a Facebook-oldalán élőben jelentkezett be, ahol elmonda: bár volt egy problémás időszak az életükben, mostanra édesapjával jobb a viszonya, mint valaha, nem mellesleg a családjának sosem fordítana hátat.

Jolly már rendezte a kapcsolatát édesapjával Fotó: YouTube

Rendőrséghez fordult

Nem ez volt az első eset, hogy Jolly nevét akarta befeketíteni egy álhírgyártó portál... A zenész azonban ezt már nem tűri ölbe tett kézzel, felkereste az ügyvédjét, akivel megtették a szükséges lépéseket.

– Nagyon kemény harcra készüljön mindenki, aki hazugságokat ír rólunk! Megelégeltem ezt az egészet, a végsőkig el fogok menni az ügyvédemmel, kerüljön ez bármibe is. Még egyszer nem hagyom, hogy engem és a családtagjaimat, a jó hírnevemet besarazza, ezért ha kell a tűzbe megyek. Hamarosan a bíróságra megyünk, büntető ügyben fogunk találkozni. Le vannak mentve a kommentek és a megjelent kamuhírek is – kezdte videójában Jolly.

Rendeződött a viszonyuk

A zenész nem titkolja, valóban volt egy nehéz időszak az életében, mikor az alkohol sajnos éket vert közte és édesapja között. Mindkettejüket megviselte a dolog, de Sanyi bácsi végül úgy döntött, hogy a családot választja.

Nagyon sok embernek az életében vannak mélypontok, sajnos neki is voltak. Ezt így hozta az élet, de mindig ott voltam mellette, amikor szüksége volt segítségre.

Apukámnak volt olyan időszaka, mikor alkoholhoz nyúlt, abban az időben számtalanszor láttam őt ittas állapotban, és erre nem voltam kíváncsi. Mondtam is neki, hogy vagy a családot választja, vagy az alkoholt, döntse el, neki mi a fontosabb. Mi ezt megbeszéltük, azóta pedig töretlen a kapcsolatuk – idézi Jolly szavait a Ripost.

A család az első

Mióta Jolly édesapja letette az alkoholt, a kapcsolatuk szorosabb lett, mint valaha. A zenész még abban is segített a szüleinek, hogy egy új házat vegyenek, amibe nemrég be is költözhettek.

– Olyan anyagi hátterem van, hogy apukámnak, anyukámnak és egyik családtagomnak sem lesz soha gondja. Ameddig a szívem dobog, és ameddig lehetőségem van, addig erőmön felül fogok segíteni rajtuk. Kikérem magamnak a családom nevében, hogy bárki is rólam, vagy a szüleimről ilyen hangnemben írjon. Apukámról még annyit, hogy köszöni szépen, nagyon jól van, eszik, iszik, csodaszép házban lakik. Nyilván nem egy 200 négyzetméteres ingatlanban élnek anyukámmal, de ők itt érzik magukat jól. Nem rég költöztek ide, hála Isten, tudtam nekik segíteni ebben is, hogy meg tudják vásárolni és be tudják rendezni.