Hamis ruhákkal vádolták meg Jollyt és Szuperák Barbit

Újabb hazugsággal vádolták meg Jollyt és kedvesét, Szuperák Barbarát. Ezúttal az a pletyka kezdett el terjedni az interneten, hogy a szerelmesek a szabadkai piacon vásárolják a márkás ruháikat. Ráadásul ez még nem minden, egy fotót is készített róluk valaki, amely körbejárta a netet.

A Ripost ezek után megkereste a zenészt és párját, hogy tisztázzák az állításokat.

A szerelmeseket hamis ruhákkal vádolták meg Fotó: Szuperák Barbi

Nem értem, miért kellene magyarázkodnunk, hogy hol vásárolunk, ahogy azt sem, hogy miért kellene beszámolnunk arról, mit veszünk... Nekünk nem kell bizonygatnunk semmit a külvilágnak, mi nem milliós ruhákban járunk, nem kérkedünk azzal, amink van, mégis valamiért a rosszindulatot kapjuk egy-két embertől...

Csak a tisztánlátás végett, nemrég egy hónapot voltunk kint Amerikában, ahol rengeteg márkás ruhát vettünk, másrészt pedig Parndorfban szoktunk még vásárolni. Amúgy pedig Szabadkán sokszor jártunk már, ahogy több ismert ember is. Nem gondolnám, hogy ezt szégyellni kellene – kezdte Jolly, akitől kedvese, Szuperák Barbara vette át a szót. A fiatal sztár elmesélte, hogy a szabadkai piacon készült fotónak mi is a valódi története.

– Szabadkán azért álltunk meg, mert éppen a kutyánkat vittük kozmetikushoz, de lerobbant az autónk. Ezért kénytelenek voltunk eltölteni ott pár órát. Felajánlottam, hogy nézzünk körül a piacon, ahol egyébként egy bundát vettünk. Tudom, hogy ezért is sokan fognak majd bántani, de nem titkolom, hogy szeretem a szőrméket. Itt pedig ugyanazért a gyönyörű áruért nem kell több millió forintot fizetnem, hanem csak a töredékét. A fotó is ott készült egyébként, mikor a bundák előtt álltunk – fogalmazott Barbi, aki emellett még arra a vádra is reagált, miszerint ő nem engedheti meg magának a márkás ruhák vásárlását.

Van egy diplomám, és hamarosan a másodikat is megszerzem, mégis azzal vádolnak, hogy nem tudom megvenni magamnak a drágább ruhákat. Holott magamnak vásárolok, és ezen felül Jolly szokott meglepni ajándékokkal

– zárta gondolatait az énekes kedvese.

Megengedhetik maguknak a márkás ruhákat Fotó: Szuperák Barbi

Arról senki sem beszél, mikor jótékonykodunk

Jolly nehezményezi, hogy a rosszindulatú kommentelők szinte minden lépésükbe belekötnek. A népszerű énekes úgy érzi, jogtalanul érik őket a vádak, arról viszont senki sem beszél, amikor szegénységben élő család karácsonyát teszik szebbé.

– A párommal és a zenésztársaimmal 800 ezer forintot gyűjtöttünk össze rászoruló családok számára. Erről érdekes módon nem láttam egyetlen kommentet sem, valamiért a jóról elfelejtenek beszélni. Én azt tanácsolom minden rosszindulatú kommentelőnek, hogy tegyék félre a gyűlölködést, helyette próbálják meg a saját és mások életét szebbé tenni, mert a folyamatos bántás nem vezet sehová – fogalmazott Jolly, majd hozzátette: szerinte nagyon rossz irányba halad a társadalom, és aggódik a fiatalabb generációk miatt, akik a közösségi média világában nőnek fel.