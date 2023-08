Az Exatlon sztárjára rátalált a szerelem

Az Exatlon egykori sztárja, Krizsa Timi élete az elmúlt hónapokban igazi érzelmi hullámvasút volt. A sportrealityben való szereplése után külföldön próbált szerencsét és személyi edzőként vállalt munkát Svájcban. Nagyon élvezte az ott eltöltött 8 hónapot, ám mivel már igencsak hiányzott neki a családja, elhatározta, hogy áprilisban hazautazik. Összekötötte a kellemeset a hasznossal és amellett, hogy meglátogatta a szeretteit, részt vett néhány orvosi rutinvizsgálaton is. Többek között a bőrgyógyásznál is látogatást tett, ahol lesújtó hírt kapott: bőrrákot diagnosztizáltak nála és az orvosa azonnali műtétet javasolt.

Timit lesújtotta, amikor megtudta, hogy sürgősen meg kell operálni

Fotó: TV2

Az életben is igazi harcos

A bőrelváltozás eltávolítását követő vizsgálatokból kiderült, hogy rosszindulatú daganattal állnak szemben. Hogy megelőzzék az áttétek képződését, a közeli nyirokcsomókat is kimetszették egy újabb operáció során. Timi akkor így nyilatkozott a Ripostnak:

Most úgy nézek ki, mint aki egy cápával harcolt, de ez abszolút nem bánt, sőt büszkén nézek a hegeimre, mert a szövettani eredmény néhány napja megjött, és negatív lett!

– újságolta el kitörő örömmel a hírt a Kihívók csapatának egykori versenyzője.

Bár a poklok poklát élte meg és voltak nagyon nehéz pillanatai, mindvégig erős maradt lelkileg és pozitívan tekintett a jövőbe.

– Mivel remek csapat vett körbe, a szoba ahol voltam, mindig jó kedvvel és nevetéssel teli volt, de azért legközelebb már csak kismamaként szeretnék kórházba menni – nyilatkozta a Borsnak júniusban Timi, aki akkor még nem sejthette, hogy hamarosan elindulhat az álma megvalósítása felé vezető úton.

Nagy bejelentést tett

A személyi edző év elején arról beszélt, hogy készen áll a szerelemre, sőt határozott elképzelései voltak a jövőbelijét illetően. Mivel az életében elsődleges szerepet tölt be a sport, fontos számára, hogy a férfi is hasonló életszemlélettel rendelkezzen. Az Instagram-oldalán közzétett egy fotót, s ezzel jelentette be, hogy rátalált a szerelem. A szépséges lány valósággal ragyog a boldogságtól, miközben szerelme kezét fogja.

Fotó: Instagram

Isten mindig meghallgatja az imáinkat. Amikor nehéz időszakon mentem keresztül, a hitem és az imáim segítettek a továbblépésben. Hittem benne, hogy megtalálhatom a szerelmet, és vele mehetek a tengerhez. Köszönöm, Istenem!

– írta Timi a fotója mellé, amelyen hófehér ruhában áll a horvát tengerparton, s talán nem kell sokat várni arra, hogy szintén fehér ruhában álljon kedvese oldalán az oltár előtt is.