Megrendítő vallomást tett a kettes stádiumú rákkal küzdő TV2-sztár

Krizsa Timi az Exalton után néhány hónappal úgy döntött, hogy külföldön próbál szerencsét. Svájcba költözött, ahol személyi edzőként segítette az embereket, 8 hónap után pedig úgy döntött, hazajön, hogy meglátogassa a családját. Ha már itt volt, egyúttal elment egy bőrgyógyászhoz, tette mindezt azért, mert mindig baljós érzése támadt a combján keletkezett anyajegy láttán. A félelme sajnos nem volt alaptalan.

Az orvos ijedt fejjel azonnal elküldött, hogy műtsék ki másnap este. Voltam ultrahangos vizsgálaton, aztán megyek az onkológiára, úgy néz ki, be kell feküdnöm a kórházba, mert nyirokfestés is vár rám

- mondta egy hónappal ezelőtt a Ripostnak, és hozzátette, bár kemény küzdelem elé néz, mindvégig pozitívan tekint a jövőbe, és azzal a tudattal éli a mindennapokat, hogy minden rendben lesz.

"Büszkén nézek a hegeimre"

Az első műtétet követően két alkalommal is be kellett feküdnie a kórházba. Az operáció utáni napokban rossz hírt kapott, kiderült, hogy a daganat áttétet képzett néhány környező nyirokcsomóban, ezért ezeket is haladéktalanul ki kellett operálni.

Három nyirokmirigyet távolítottak el a lágyrészből, illetve megint metszettek ki a combomon meglévő sebből is, ahonnan az anyajegyet eltávolították, mert a protokoll szerint meg kellett győződni afelől, hogy a nyirokban nincsen áttét. Most úgy nézek ki, mint aki egy cápával harcolt, de ez abszolút nem bánt, sőt büszkén nézek a hegeimre, mert a szövettani eredmény néhány napja megjött, és negatív lett!

− újságolta boldogan, és azzal folytatta, kissé furcsa az a lelkiállapot, amiben éppen van.

− Harcos üzemmódban voltam, több mint két hónapon keresztül, most a megkönnyebbülés áraszt el, viszont sokszor elérzékenyülök, mert eszembe jut, mennyire szerencsés vagyok és mérhetetlenül büszke magamra, amiért ezt így végigcsináltam. Ezt a hitnek köszönhetem, végtelenül hálás vagyok a jó Istennek, hogy erőt adott ehhez − kezdte a Borsnak Timi, aki hosszú éveken át úgy élte az életét, hogy ezer fokon égett.

− Most pihennem kell és erősödni. Jelenleg még úgy sétálok, mint aki fékolajat ivott, időre van szükség, hogy a nyirokrendszer újra működjön. Egy hónap biztos kell, mire teljes mellbedobással tudok edzéseket tartani. Most próbálom a mindennapjaimban is hasznosítani azt a mentális erőt, amit kaptam, és minden reggel hálával ébredni. Persze volt olyan nap, amikor megzuhantam, de nem engedhettem meg magamnak, hogy benneragadjak abban az állapotban − magyarázta.

"Már csak kismamaként szeretnék kórházba menni!"

Az Exatlon egykori játékosa a következő egy hónapban a felépülésre koncentrál, közben pedig átértékeli az eddigi életét. Megvizsgálja, van-e valami, amit a jövőben másképpen csinálna.

− Lecsendesedek, átértékelem az új életemet és azt, hogy milyen célokat szeretnék megvalósítani. Nem akarok nagy dolgokat mondani, mert most voltam egy hatalmas csatában. Szeretnék társalgási szinten németül beszélni, mert van egy álmom, hogy később iskolában tanítsak és gyerekekkel foglalkozzak − árulta el, és mint kiderült az elmúlt hetek alatt az egyik legnagyobb félelmét is legyőzte, ugyanis korábban félt a kórházi léttől.

Mivel remek csapat vett körbe, a szoba ahol voltam, mindig jó kedvvel és nevetéssel teli volt, de azért legközelebb már csak kismamaként szeretnék kórházba menni

− mondta nevetve Timi, aki bízik abban, hogy az élete hamarosan visszatér a régi kerékvágásba, elkezdi megvalósítani az álmait és talán a szerelem is rátalál.