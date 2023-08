Az ayahuasca sem tette tönkre Béres Anett és Sáfrány Emese kapcsolatát

Béres Anett majdnem otthagyta a fogát egy évvel ezelőtt azon az ayahuasca szeánszon, ahova az akkori legjobb barátnőjével, Sáfrány Emesével mentek. A történtekből az egykori ValóVilág szereplő nyilván sokat tanult... Mára képes együtt élni azokkal a fizikai fájdalmakkal, melyek lehet, hogy élete végigéig kínozzák majd őt, illetve azt is tudja, hogy kit enged közel magéhoz és ki az, akinek a társaságára egyáltalán nem kíváncsi. Bár sokan azt hitték, hogy a történtek után Emesével soha többé nem fog szóba állni, ők ketten mégis jó barátok maradtak.

Anettre még hosszú felépülési időszak vár (Fotó: hot! magazin)

Egyedül maradt

A tavaly nyári történetnek lassan derültek ki a részletei, érthető módon egyik szereplő sem akart túl sokat beszélni az illegális elvonulásról. Aztán szépen lassan összeállt a kép: Anett és az akkori legjobb barátnője, Sáfrány Emese Baranyába utaztak, ahol egy magát papnőnek hirdető nő ayahuasca növényből teát főzött nekik. A két fiatal nő arra gondolt, hogy a gyógyfőzet hatásának köszönhetően többet megtudnak a rejtett érzéseikről, a világról és összességében saját magukról. A spirituális utazás azonban egy perc alatt a legszörnyűbb rémálmukká vált. A teából Anett hívott, aki perceken belül rosszul érezte magát, nyugtalan lett és hallucinált, így megkérte Emesét, hogy vigye onnan el. Sáfrány el is ment a kocsihoz, de mire pár percen belül visszatért, Anettnek hűlt helyét találta...

A borzasztó végkifejletet már tudjuk: Anettnek eltörött több bordája, a csigolyája és a sarokcsontja is. Ha másnap véletlenül nem találnak rá, ma már nem élne...

Nincs harag

Egy ilyen esemény után kevesen vannak, akik képesek lennének megbocsátani annak a barátnak, aki - ha percekre is - de magára hagyta a bajban. Béres Anettet azonban más fából faragták. Ő képes volt a lelkében a helyére tenni a dolgokat, és úgy dönteni, hogy Emese méltó arra, hogy továbbra is a barátnője legyen. Erről árulkodnak a szőke celeb fotói is: szinte minden rendezvényen, ahol megjelenik, ott van mellette Sáfrány Emese is. Sőt! Azon a képen, melyen a balesete egy éves évfordulójáról emlékezik meg, szintén Emesével pózol. Ilyen az igaz barátság. Tényleg mindent kibír.