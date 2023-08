"Aki ettől érzi komfortosabban magát, csinálja, csak mértékkel" – Köllő Babett véleménye a plasztikázásról

Manapság már egyáltalán nem szokatlan, ha egy nő szépészeti beavatkozásnak veti alá magát. Míg néhány évtizeddel ezelőtt egy opció, a szike volt a megoldás a fiatalításra, ma már számos alternatíva közül választhatunk. Sokan titkot csinálnak abból, ha szakember segítségét kérik, Köllő Babett ezt is felvállalja. A színésznő számára azonban az elsődleges szempont a megelőzés, ezért komoly energiát fektet arca ápolására, még annak ellenére is, hogy számos kezelésnek vetette alá magát, és a botoxon is túl van.

– Nekem a korommal az ég egy adta világon semmi bajom. Mindig igényes voltam, törődtem a bőrömmel, fiatalkorom óta óvtam, még a naptól is. Senki nem gondolná, hogy most jöttem meg a nyaralásból, olyan fehér vagyok – kezdte lapunknak a Sztárban sztár leszek! mestere. – Mindenkinek van gyenge pontja, nekem a nyakam, nemrég behidratáltuk, úgyhogy most tökéletesen elégedett vagyok vele.

Persze nem mindenkit zavarnak a változások, de színpadi és televíziós személyiség révén szeretnék fiatalos maradni.

– Ha időnként frissítések érik az arcot, az nem annyira agresszív vagy progresszív megoldás. Harminc évvel ezelőtt ilyenkor már szikéhez nyúltak volna, most pedig rengeteg tűvel végzett kozmetikai megoldás áll rendelkezésünkre. Ezeknek köszönhetően szerintem drasztikusan 60+ előtt hozzá sem kell nyúlni az archoz – fűzte hozzá a TV2 sztárja.

Babett szerint a hiányos információk miatt megosztó a botox-kezelés Fotó: Szabolcs László

„Mindenkinek a saját dolga, mit csinál”

Babett sok kezelést kipróbált már, és elégedett a végeredménnyel. Tudja, hol kell meghúzni a határt, bár azon nőtársait sem ítéli el, aki más módszereket választ.

– Megpróbálom középúton tartani, de azzal sincs problémám, ha mások plasztikáztatnak.

Mindenkinek a saját dolga, mit csinál. Ha valaki úgy érzi magát boldognak és szépnek, akkor tegye meg, viszont nekem nincsenek nagy kilengéseim.

– Ez az új kezelés, amin most vettem részt, az a lusták arcjógája. Évente egy-két alkalommal keresem fel a bőrgyógyász orvosomat Szegeden, vele konzultálva döntünk arról, mi történjen az arcommal. Legutóbb az arcéleket emelte hialuronsavas kezeléssel – árulta el a Borsnak.

„Sokszor találkozom hülyeségekkel”

A színésznőnél az végképp kiveri a biztosítékot, amikor azt hallja vagy olvassa, hogy a botox után valakinek nem mozog az arca. Szerinte pont ezért olyan megosztó ez a kezelés.

Sokszor találkozom hülyeségekkel ahelyett, hogy utánajárnának az emberek. Van három sablon mondat, amit ismételnek, és amit el is hisznek.

– Én is túl vagyok rajta, de nem bénította le az arcomat, vagy a mimikámat, ami különösen fontos színésznőként. Viszont ez csak a bőr finomhangolása, nem drasztikus beavatkozás. Rengeteg ember jár, bár sokan titkolják. Mégis azért az sokat elárul, hogy egy jobb szakemberhez sokszor még fél évet is kell várni, hogy időpontot kapjon. Itthon nem, de nyugaton nyíltan beszélnek róla. Aki ettől érzi komfortosabban magát, csinálja, csak mértékkel – mondta lapunknak Babett.