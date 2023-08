Agárdi Szilvi nagy álma vált valóra: erdélyi turnéjára a férje is elkísérte!

Vitathatatlan, hogy Agárdi Szilvi élete legeseménydúsabb nyarát éli. Férjhez ment a szerelméhez, utána pedig egy régen dédelgetett álma is valóra vált: Erdélyben turnézhatott. A csinos énekesnő a Borsnak mesélt élményeiről.

„Meglepett, hogy ilyen sokan ismernek határon túl is”

– Régóta vágytam rá, hogy Erdélyben léphessek fel, nagyon sok jót hallottam arról, hogy milyen barátságos, jó közeg van ott. László Attila jó barátom onnan származik, ő is sokat áradozott róla. Aztán áprilisban eszembe jutott, hogy ha nem mondom el, mi az álmom, nem is fog valóra válni. Ezért kiírtam a Facebookomra!

Ezután temérdek komment és levél érkezett, rengeteg felkérést kaptam. Augusztusban pedig már ott is voltam!

- Több mint hatezren voltak a fellépéseimen! Nagyon szívmelengető érzés volt, és meg is lepett, hogy ilyen sokan ismernek a határon túl is!

Szilvi nemcsak a színpadon, de a fellépések között is megtapasztalta, milyen a híres erdélyi vendégszeretet!

– Folyamatosan etettek! – nevetett. – Mindenhol szerető vendéglátás volt: saját kertben termett paradicsom, paprika, és házi kolbász. Ott ettem életem legjobb kürtőskalácsát is! Na és persze a sok pálinka! Mondanám, hogy oda sem néztem, máris töltötték újra a poharam, ha kifogyott – viccelődött az énekesnő.

A közösség is fantasztikus, mindenki szeretettel fordult felém, úgy tapasztaltam, hogy rendkívül nyitottak azokra, akik kicsit mások, mint a megszokott. Velem is mindenki nagyon természetesen viselkedett a vakságom ellenére.

„Csodálatos érzés, hogy 28 évesen van egy férjem”

Szilvit az erdélyi körútjára a szülei és szerelme kísérte el:

– Négyen mentünk, a szüleim és a férjem! – újságolta Szilvi, s nem lehetett nem hallani a hangján, hogy elmosolyodik az utolsó szónál. – Eleinte furcsa volt kimondani, hogy a férjem. Egyáltalán, olyan hihetetlen, és egyben csodálatos érzés, hogy 28 évesen van egy férjem, akivel mindent együtt csinálunk, szeretetben építjük a közös életünket.

Szilvi és Gergő júliusban kötötte össze az életét. A házasság számukra távolról sem „csak egy papírt” jelentett.

– Az esküvő után költöztünk csak össze! Így egy teljesen új oldalát ismerjük meg egymásnak – mondta Szilvi, majd elárulta: azóta még egy mérföldkövön túl vannak!

– Lett egy közös lovunk, Pufi! Egy kedves ismerősömnél szállásoljuk el, de nagyon gyakran járunk hozzá, fésülgetjük, dédelgetjük, és persze mindketten lovagolunk is. Nekem nagy szerelmem a lovaglás, persze hogy az én fejemből pattant ki a lóvállalás gondolata. Azért Gergőt sem kellett sokáig győzködnöm, hogy legyen egy „gyermekünk”! – fogalmazott nevetve az énekesnő, majd hozzátette:

– Valójában nem tervezzük a családalapítást, nagyon boldogok vagyunk most így – szögezte le Szilvi, aki a karrierjében is szép sikereket ért el idén is. Év elején megnyerte a Csináljuk a fesztivált! című műsort, közösségi oldalán megosztott videóit pedig több tízezren lájkolják mindig.