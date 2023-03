Agárdi Szilvinek csak egy álma nem teljesülhet: Bárcsak láthatnám a saját esküvőmet…

Hatalmas fordulatot vett Agárdi Szilvi élete: az év eleje óta ugyanis nem csak szakmailag vált nagyon sikeressé, amikor megnyerte a nívós Csináljuk a Fesztivált! műsorát, hanem pár nappal később szerelme, Gergő, azaz Czerődi Gergely is mesébe illő módon kérte meg a kezét. A friss menyasszonnyal hatalmas boldogságáról, és menyegzőjével kapcsolatos terveiről beszélgettünk.

Gergő is jelen volt, amikor Szilvi megnyerte az idei Csináljuk a Fesztivált! műsorát Fotó: Máthé Zoltán / MTVA

Menyegzőre készül a szerelmespár



Szilvi, úgy tűnik, révbe ért szakmailag és magánéletében is. Jól látjuk?

– Nagyon jól indult az év, igen! Hihetetlen dolgok történnek, bár most kissé beteg vagyok, de hála Istennek sok koncertre számíthatok a közeljövőben, úgyhogy mielőbb meg szeretnék gyógyulni.

Beteg? Akkor ezért rekedt a hangja!…

– Hangszálgyulladásom van. Egy torokgyulladásból indult, és két hete tart. Izgulok, hogy gyorsan meggyógyuljak. Mondjuk, csendben kéne maradnom… de nem bírok. (nevet)

Azért a szakmai sikereken kívül a magánélete is remekül alakul…

– Igen, nemrégiben megkérték a kezem! Rengetegen kerestek aznap, de csak magunknak akartuk megtartani a boldogságunkat, és eddig nem mondtunk semmit.

Gyönyörű pillanat volt: mi mindent együtt csinálunk, lovagolni is együtt járunk. Egyik ilyen alkalommal, letérdelt, és megkérdezte, lennék-e a felesége? Az a pillanat csak kettőnké volt.

A szerelmesek ezzel a fotóval jelentették be, hogy egymásra találtak Fotó: Facebook

Mesében érzi magát

Fehér lovon érkezett a szőke herceg?

– Ha jól tudom, Gergő nem szőke, bár látni nem látom (nevet). A mi történetünk amúgy is olyan mint egy tündérmese. Ugyanakkor nem túlzásokkal teli, az egyszerűséget szeretjük mindketten…

Szerveződik az esküvő is? Lehet tudni kulisszatitkokat is nagy napról?

– Sok minden még szervezés alatt van, de a helyszín például megvan már, az időpont is, a ruha is! Klasszikusan elegáns, letisztult vonalat képviselünk az esküvőnk tervezésénél, ahogy az életünkben egyébként is.

Mit lehet tudni a menyasszonyi ruháról?

– Nem habos babos, de azért enyhén hercegnős ruha. A műsor után sokan megkerestek kedvesen, és az esküvői ruhások is, hogy szeretnék, ha az ő ruháikból választanék. Megtisztelő, és már választottam is: kényelmes, nem túlzó, de abroncsos, klasszikus hercegnős menyasszonyi ruha. Kevesebb, több alapelv szerint tervezünk, és például nem lehet mélyen dekoltált, vagy pántos ruha sem, hiszen nem látom, hogy le van-e éppen csúszva rólam.

Uszályom nem lesz, mert elbotlanék benne

(nevet), de fátylam igen. Megmutatni azonban nem fogom, az hétpecsétes titok!



"Milyen jó lenne látni"

Nem láthatja a vőlegény sem az utolsó pillanatig?

– Nem! Ez így izgalmas, ragaszkodunk hozzá. Valójában én sem láthatom, csak más okból...

Oh, tényleg, ebbe bele sem gondolunk ilyenkor...

Tudja, néha azért átvillan az agyamon, milyen jó lenne látni mindezt. Hogy bárcsak láthatnám a saját esküvőmet…

Ez nem fair, valóban. Van olyan személy az életében, aki képes úgy leírni szavakkal a dolgokat, hogy szinte láttat?

– Van bizony, az édesanyám például ilyen, már kifejlesztette azt a képességét, hogy olyan részletgazdagon mesél el mindent, narrálja a helyzetet, vagy festi le a ruhám, hogy képzeletben megjelenik előttem.

A csinos énekesnőnek nyáron kötik be a fejét Fotó: Bors, Fejér Bálint

Hetedhétországra szóló lakodalmat kell elképzelni, vagy egy szolid szűkkörű összejövetelt?

– Szűkkörűt, mindenképpen. Mi ilyenek vagyunk amúgy is, nem akarjuk magunkat meghazudtolni. Azok lesznek ott, akik tényleg a szeretteink.

A zenekar is adott, ha jól sejtem…

– Én nem énekelek a saját esküvőmön, inkább minden pillanatát ki szeretném élvezni! Nem tudjuk még, milyen zene lesz, vegyes, hogy mindenkinek eleget tegyünk. A lényeg, hogy azokkal legyünk, akik a legközelebb állnak hozzánk. Azt viszont biztosan tudjuk:

Természetközeli lesz a nagy napunk, mert mindketten szeretünk a szabadban lenni. Visszafogott lesz, nem szeretjük a nagy csinnadrattát!

Névjegy

Agárdi Szilvia, 27 éves magyar énekes, közgazdász, látássérült, esélyegyenlőségi aktivista, modell. Koraszülöttként jött a világra, látása nem tudott megfelelően kifejlődni. Énekesi karrierje a 2012-es The Voice – Magyarország hangjában indult, majd indult az Eurovíziós Dalfesztivál magyar nemzeti válogatójában, 2013-ban és 2016-ban is, valamint 2023-ban megnyerte a Csináljuk a fesztivált! című zenés showműsor nyolcadik évadát.