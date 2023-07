Ismét megkérte párja a TV2 sztárjának kezét – eláruljuk, mi volt a színésznő válasza

A TV2 sztárja évek óta nagy szerelemben él kedvesével. A Doktor Balatonban ismerték meg az emberek Tenki Dalmát, aki egyébként a szintén színésznő Tenki Réka testvére. A gyönyörű sorozatsztár Olaszországban nyaral párjával, úgy látszott hatott rájuk is az olasz romantika. A művésznő ugyanis gyűrűt kapott Georgita Máté Dezsőtől. A csavar a történetben annyi: nem először tette fel neki a férfi a nagy kérdést.

Ismét igent mondott a színésnő

A hazai sztárvilágban sem ritka, hogy egy színésznek szakmabeli párja van. Sőt itthon van egy testvérpár, akik mindketten a színművészetin diplomáztak és a szerelmük is színházi ember. Tenki Rékának Csányi Sándor a férje, Tenki Dalmának pedig Georgita Máté Dezső. A Doktor Balaton női főszerepében nagy sikert arató Dalma és kedvese öt évvel ezelőtt ismerkedtek meg egymással. De meglepő módon nem a munkának köszönhetik szerelmüket, hanem a barátaik segítségének. Már az első találkozáskor tudták, hogy egymásnak vannak teremtve. Megismerkedésük után három hónappal ugyanis megtörtént a lánykérés.

Erre szoktam azt mondani, hogy lestoppoltam magamnak, nagyon gyorsan. Egy ilyen jó csajt muszáj

– mondta Georgita Máté Dezső korábban egy interjúban.

Az esküvővel sem vártak sokat, idén már a negyedik házassági évfordulójukat ünneplik. De úgy látszik, akkora a szerelem köztük, hogy újra és újra felteszi a szerelmes színész Dalmának a kérdést. Most legutóbb Velencében – nyaralás közben – a válasz megint igen volt, érkezett mellé a (sokadik) gyönyörű gyűrű is a színésznő ujjára. Tenki Dalma Insta-sztoriban mutatta meg az ékszert, amihez azt írta: "I said yes" – vagyis "igent mondtam”.

A színészn ismét igent mondott Fotó: Instagram



Kiegészítik egymást

A színészházaspár a magánéletben és a színpadon is kiegészíti egymást. Közös, gyerekeknek szóló interaktív mesedarabjukat, A hisztis királykisasszony-t együtt álmodták színpadra.