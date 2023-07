Te tudtad? Évtizedes titok derült ki Bódi Margóról

Kevesen tudják, de Bódi Margó nemcsak a színpadon érzi magát otthonosan, hanem az utakon is! Az énekesnő már 24 éve ül a volán mögött, és sokaknak leckét adhatna, hogyan kell párhuzamosan parkolni. Viszont van valaki, aki még nála is rutinosabb a családban!

Bódi Margó imád autót vezetni (Fotó: Szabolcs László)

1999-ben szereztem meg a jogosítványomat és azóta vezetek. Emlékszem, hogy Gusztitól kaptam egy kockalámpás Zsigulit, ami akkor az életünket jelentette, minden megspórolt pénzünk benne volt. Úgy vigyáztam rá, mint a szemem fényére, hiszen 185 ezer forintért vettük, a fizetések pedig 10 ezer forint körül lehettek

− kezdte a Borsnak Margó, aki mint mondja, nagyon szeret vezetni, ráadásul olyan profi sofőr, hogy még az unokákat is ő fuvarozza.

− Soha nem volt balesetem, én nagyon körültekintően vezetek. Mindenre és mindenkire figyelek, nem csak a saját jogaimat érvényesítem az utakon, mint a legtöbb sofőr. Ezért is bízzák rám az unokákat, sokszor cipelem őket kocsival, ma például Lilient is én hoztam el Csabiéktól − tette hozzá Margó, akitől megkérdeztük azt is, hogy vajon ő vagy a férje a jobb sofőr...

Vajon Guszti vagy Margó a jobb sofőr? (Fotó: Markovics Gábor)

Mindketten profik

A Bódi házaspár több évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött közlekedik az utakon, éppen ezért kíváncsiak voltunk, hogy melyikük a jobb sofőr. Miután Margó már tett arra utalást, hogy kifejezetten nyugodt és körültekintő a volán mögött, könnyűszerrel gondolhatnánk, hogy ő az, aki viszi a prímet a családban. Vagy mégsem?

Hát én!

− mondta nevetve az énekesnő, majd kijavította magát.

− Valójában Guszti az, aki jobban vezet, több százezer kilométer van már a kezében. Mellette teljes mértékben biztonságban érzem magam, neki sem volt még balesete, ő is mindenre odafigyel. Egyedül Thaiföldön nem hajlandó a volán mögé ülni, hiszen ott káosz uralkodik az utakon. Egyrészt már az nagyon zavaró számunkra, hogy az autóban a másik oldalon van a kormány, másrészt pedig ott mindenki megy, mint az őrült. Ebbe bele kell születni, különben nem tudsz ott autóba ülni. Hozzáteszem, az elmúlt 19 év alatt egyetlen balesetet sem láttam ott még, annak ellenére, hogy mekkora fejetlenség van ott − mondta Margó, aki a TikTok-oldalán egy videóban azt is megmutatta, milyen sofőr is ő.