Ezzel töltötte első szabad napjait Fekete Dávid

Csütörtökön fejeződött be Fekete Dávid tárgyalásának újabb szakasza, ahol az énekest nagy összegű csalással vádolják. A három nap alatt nemcsak a tanúkat hallgatták meg, de a Győri Járásbíróság arról is döntött, hogy ezek után szabadlábon védekezhet-e az egykori megasztáros. A maratoni tárgyalás utolsó napján a bíróság úgy döntött, hogy az énekes Győr közigazgatási területén szabadon járhat, valamint az otthona és Lébény közötti utat is bármikor megteheti, hogy ikerfiaival még több időt töltsön. Bár Dávidék szerették volna, de egyelőre munkarendjén nem változtattak, az továbbra is heti két nap maradt.

Fekete Dávid nagyon boldog, hogy végre fiaival a szabadban töltheti a mindennapjait. Fotó: Metropol Vaskó Tamás

Leírhatatlan boldogság, hogy fiaival lehet

Fekete Dávid a bírósági döntés után elmondta a Borsnak, hogy végig kell gondolnia, ezzel a határozattal milyen lehetőségek is nyíltak meg előtte. Első gondolatai főként két gyermeke körül forogtak.

Az egykori megasztáros nem is várt sokat, hogy megmutassa, mivel telt az első pár napja, amit szabadon tölthetett. A saját TikTok oldalán egy videót is közzétett, ahol éppen fiaival együtt élvezik a jó időt a játszótéren. Láthatóan a kicsik nagyon jól érzik magukat apjukkal, és önfeledten teltek a pillanatok hintázás közben. Dávid már korábban is bepillantást engedett a mindennapjaiba, de láthatóan ezek most még nagyobb örömöt okoztak számára is.

Ha tudnátok fiaim, hogy apa most a legboldogabb a világon, mert itt játszhat veletek. Szeretlek titeket, amíg csak élek, és köszönöm, hogy vagytok nekem. Ha egyszer visszanézitek ezt a videót, tudjátok, sosem mondtam volna le rólatok

– írta érzelmes mondatait fiainak az énekes.

Belekezdett az edzésbe is

Az egy év házi őrizet Dávid számára sem múlt el nyomtalanul. Az énekes tisztában van vele, hogy a mozgásszegény helyzetnek és a finom házi kosztnak köszönhetően rá is felszaladtak azok a plusz kilók. Ezért Dávid rögtön felkerekedett, hogy a jó időt kihasználva szabadon mozogjon a városban és elkezdett futni. De tervezi, hogy más mozgásformát is ki fog próbálni.

– Szeretnék biciklizni majd, hogy kicsit adjak le azokból a plusz kilókból, amik feljöttek a házi őrizet alatt – mosolygott Dávid, aki nem is csoda, hogy ennyire motivált! Hiszen munkája mellett a zenei karrierjére koncentrál, és nemsokára videóklipet is forgat. Az énekes ezért bízik abban, hogy hamarosan, ha lehetőségei engedik, rajongói előtt is színpadra léphet. Egyébként rengetegen támogatják kedvencüket az edzésben.