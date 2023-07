Kiszabadult a házi őrizetből Fekete Dávid

Lezárult egy újabb szakasz Fekete Dávid perében, a bíróság a három nap alatt több tanút is meghallgatott, valamint videó- és hangfelvételeket tekintett meg.

Valamint Fekete Dávid és ügyvédje kérvényezték, hogy az énekesnél szüntessék meg a házi őrizetet, így szabadlábon védekezhetne. A bíróság a határozat kihirdetésekor a fokozatosság elvére hivatkozva hozta meg a döntését. Így a határozat szerint Fekete Dávid Győr területén szabadon mozoghat, valamint Lébénybe ikerfiaiért is elmehet.

Fekete Dávid nagyon örült annak, hogy elhagyhatja otthonát (Fotó: Bors / Vaskó Tamás)

„Elmondhatatlan érzés, hogy sétálhatunk a fiaimmal a városban”

Fekete Dávid nagyon pozitívan értékelte a bíróság döntését. Az énekes elmondta, abban a pillanatban, amikor meghallotta a határozatot, rengeteg dolog felvillant csukott szeme előtt. Kisfiai, a sok program, és természetesen kiemelte ügyvédjét is, akinek nagyon hálás az eddig elért fontos sikerekért.

Elmondhatatlan érzés, hogy elmehetek a gyermekeimért, de még a városban is sétálhatunk. Játszótérre mehetünk, sétálhatunk a Duna-parton, apa és fia programokat szervezhetünk. Ezután a trauma után, amit én is átéltem, minden teljesen más megvilágításba kerül. Leírhatatlan érzés! Biciklizni mindenképpen szeretnék, de nyilván a gyerekeimre fókuszálok. Ez most a legnagyobb öröm a számomra, nyilván még el kell gondolkodnom, mennyit rejt magában ez a lehetőség

– összegezte Dávid az érzéseit.

Az énekes azt is elmondta, hogy továbbra is támogatja, neveli gyermekeit, emellett ugyanúgy dolgozik saját karrierjén, mint énekes és marketing osztályvezető.

Nagyon hálás ügyfele Dr. Kaposi Gergelynek az elért sikerért (Fotó: Bánkúti Sándor)

Meglepő fordulatok a tárgyalóteremben

A tárgyalás maga is tartogatott meglepetéseket, a mai napon meghallgatott két tanú egy indítványt nyújtott be a Fekete Dávidot védő, Dr. Kaposi Gergellyel szemben, ami az ügyből való kizárását is eredményezheti. Az ügyvéd a Borsnak reagált erre az indítványra is, valamint a ma elért sikerekre.

– Egy büntetőeljárásban érvényesülnie kell a fokozatosság elvének. De az, hogy Dávid a jó idő beköszöntével átélheti az apai örömöket, az nagyon jó visszajelzés számunkra. A bíróság fog az indítványról döntést hozni. Én tudom, hogy amit ők állítottak, az nyilván egy valótlan tényállításon alapszik. Az ő indítványuk ugyanolyan hangulatkeltés, mint a feljelentésük. De meglepetés nem igazán ért. Mi dolgozunk tovább, később lesz egy nyilatkozat tételre való felhívás, ahol kifejthetjük az álláspontunkat – összegezte az elmúlt napok eseményeit a Borsnak.