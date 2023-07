Dévényi Tibi bácsi állandó fellépője a fesztiváloknak: „Bottal sántikálok el a dj pultig”

A hazai fesztiválok elmaradhatatlan fellépői között tartják számon Dévényi Tibort, vagy ahogy a közönsége emlegeti, Tibi bácsit. A műsorvezető-dj a Bors felkeresésére elárulta, hogy bírja a fesztiválszezont, s hogy hogy szolgál most az egészsége.

Rocksztárként ünneplik a fesztiválok színpadján Tibi bácsit (Fotó: Markovics Gábor)

„Tibi bácsi csak a magyaroknak Tibi bácsi”

– Nyáron már ott voltam az EFOTT-on és a Campus Fesztiválon is. Augusztusban az MCC fesztiválon lépek fel, és számos más fellépés is vár még rám a nyáron. A Szigetre azonban már ötödik éve nem megyek, pedig az első pillanattól kezdve mindig fellépő voltam. De mostanra már nagyon sok a külföldi ott.

Tibi bácsi csak a magyaroknak Tibi bácsi! Egy részeg holland rocker mit kezdene a zenével, amit játszok?

– tette fel a költői kérdést kedélyesen a lemezlovas, majd hozzátette:

– A retro zene örök, egy Beatles-szám, vagy az ABBA-tól a Dancing Queen sosem megy ki a divatból. Ameddig van rá igény és bírom, dj-zek tovább. Persze 77 évesen ez már nehéz dolog.

„Bottal sántikálok el a színpadig”

Lapunk kérdésére elárulta, jó szolgál az egészsége, ám egy műtét miatt már sokszor bottal közlekedik.

Volt egy lábujj-műtétem, ami miatt még kicsit bicegek, ezért bottal sántikálok el a színpadig.

Egy fesztiválon elég göröngyös a talaj, nem hiányozna elesni. Egyébként nincs ebben semmi szégyellni való: Cserhalmi György és Bodrogi Gyula is bottal jár már.

Dévényi Tibi bácsi tavaly a Campus Fesztiválon. Évről évre nagy rajongótábor bulizik a koncertjein (Fotó: Kiss Annamarie)

„Várom a behívót”

Bár elmondása szerint legszívesebben otthon van, pihen, olvas, és a Retro Rádión a műsorát is az otthon kényelméből vezeti, azért a nyugdíjas életmód távol áll tőle, két évvel ezelőtt például oltár elé állt!

– 75 évesen megnősültem, elvettem Beát. 77 évesen már ne várjunk nagy enyelgést, de szépen megvagyunk – árulta el Tibi bácsi, majd hozzátette, a legnagyobb szívfájdalma, hogy még nincsen unokája!

– A fiaim 22 és 35 évesek, elvárnám már, hogy legyen unokám. De mindig a szememre vetik, hogy én is 40 éves voltam, mikor először megházasodtam, tehát van idejük! Mire én: lehet, hogy nektek van, de nekem talán nincs! Bár most jól szolgál az egészségem, ahogy Márai Sándor mondta: „Várom a behívót, nem sürgetem, de nem is halogatom.”