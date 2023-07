Egymásnak ugrasztottuk Demcsák Zsuzsát és Gáspár Zsoltit – videó

A honi televíziózás talán legellentmondásosabb párosát alkotja Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti, de valahogy mégis működnek a kamerák előtt. Ezt bebizonyították az Ázsia Expressz második szériájában, ahol 24 órán át párosban kellett küzdeniük a feladatokkal és az elemekkel.

Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti végig nevették a tesztet Fotó: Bors

Demcsák Zsuzsa melyik testrészéért rajong Gáspár Zsolti?

Az azóta eltelt években többször is feltűntek együtt a TV2 képernyőjén, hiszen a Farm VIP-t négy évad óta vezetik közösen. Kapcsolatuk elmélyült, és ezt a barátságot most le is teszteltük. A Bors ellátogatott a műsor negyedik szériájának forgatására, ahol egymásról kérdezgettük Demcsák Zsuzsát és Zsolti gazdát. Videónkból kiderül, hogy a műsorvezető tudja-e, hogyan hívják Zsolti kedvenc birkáját, vagy hogy milyen étellel lehet levenni a lábáról a roma showmant. És persze arra is kíváncsiak voltunk, hogy Zsuzsa tisztában van-e, hogy a fiatalabb Gáspár fivér melyik testrészéért rajong.

Nem mindennapi pillanatokat okozott Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti a teszt során Fotó: TV2

Mitől retteg a műsorvezető?

Természetesen teszteltük Zsolti gazda tudását, így hamar kiderült, hogy tisztában van-e azzal, hogy Demcsák Zsuzsa mivel is foglalkozik, ha éppen nem műsort vezet. De arra is kíváncsiak voltunk, hogy Zsolti eltalálja-e, hogy mitől retteg, vagy hol élne, ha bárhová költözhetne a világon.

Hogy Zsuzsa, vagy Zsolti ismeri-e jobban a másikat, az kiderül az alábbi videónkból.