A 39 éves anyám egyszer csak betoppant az új 29 éves, külföldről hozott férjével

Egy gyerekkel soha nem könnyű közölni, hogy anyának új kedvese van. Különösen akkor, ha az illetőhöz titokban hozzáment feleségül, és az újdonsült mostohaapa mindössze nyolc évvel idősebb a gyereknél, és történetesen egy dél-amerikai rapper. Egy ilyen különös történetet osztott meg a Mirror.

A helyzet mindenkinek nagyon nehéz

A 39 éves Louise azzal toppant haza, hogy be kell mutatnia új kedvesét a fiának. Louise már egy éve beszélgetett telefonon a dél-amerikai rapperrel, a 29 éves Joséval, most pedig meg is látogatta Columbiában. 10 nappal találkozásuk után azonban rájöttek: nem tudnak egymás nélkül élni, így összeházasodtak. Hamarosan Jose be is vándorolt Angliába, a neheze azonban csak ezután jött.

Louise-nak ugyanis van egy 21 éves fia, Jesse, aki mit sem tudott az anyja házasságáról. Amikor belépett az otthonába, és észrevette, hogy az anyja a kanapén ül a rapper mellett, nagyon megdöbbent, és nem értett semmit. Később mélységesen felháborodott, és kifejezetten ellenezte a kapcsolatot.

A fiam, Jesse nagyon aggódik a kapcsolatom miatt. Tudom, hogy nem örül annak, hogy Jose hozzánk költözik és velünk lakik

- nyilatkozta az édesanya, akit elvakított a szerelem.

A helyzetet tovább rontotta, hogy fia nem tudott a házasságról, így most ez is hidegzuhanyként érte.

Ti ketten házasok vagytok? A francba már! Két héten belül feleségül vette az anyámat. Hogy lehetne ez rendben?

- háborodott fel a fiú, aki bár örül az anyja boldogságának, nem helyesli a párválasztását. Louise remélte, hogy fia hamarosan megbékél újdonsült férjével, ez azonban nem így lett. Hiába telik az idő, Jesse továbbra sem kedveli a férfit.