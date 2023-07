"Mintha megállt volna a világ" – az orvosok azt mondták, semmi baja, most rákkal küzd a 18 hónapos kislány

Minden szülő legrosszabb rémálmán kellett keresztülmennie egy házaspárnak, amikor kiderült a kislányuk szeme alatti ártatlannak tűnő zúzódásról, hogy negyedik stádiumú rák.

A kis Harper Walker jobb szeme alatt még februárban keletkezett egy kis zúzódás, a 18 hónapos kislány szülei, a 38 éves Jenny és a 37 éves Adam pedig már akkor elvitték az orvoshoz gyermeküket. Az orvos akkor azt mondta, hogy semmi baja Harpernek, nyugodtan menjenek haza.

Az aggódó szülők azonban néhány héttel később visszatértek, amikor a zúzódás súlyosbodni kezdett, már a brit kislány szeme is megereszkedett. Harpert még ekkor sem vizsgálták meg újra, annyit mondtak, hogy egy két héttel későbbi időpontban menjenek vissza. Ezt azonban az édesanya nem hagyta annyiban és kérte, hogy legalább utalják be egy szemész szakorvoshoz, de ide is csak jóval később, április végére kapott időpontot. A kicsi szeme nem sokkal ezután azonban tovább romlott, még jobban lógott, mint korábban ezért azonnal a sürgősségire siettek vele.

Itt a vizsgálatok kiderítették, hogy csöppnyi Harpernek, akit az orvosa azzal küldött haza, hogy semmi baja, már negyedik stádiumú rákja van. Méghozzá egy nagy kockázatú neuroblastóma, ami egy olyan rák, amely a test számos területén található éretlen idegsejtekből fejlődik ki. A mellékveséjéből már átterjedt a végtagjaira, a bordáira, a csípőjére, a koponyájára és a csontvelőjére is.

Őszintén szólva, kezdetben teljesen sokkos állapotban voltunk, először fel sem fogtuk teljesen, hogy mi is történik. Aztán, amikor ez megtörtént olyan volt, mintha megállt volna a világ. Azt hiszem, mindketten úgy érezzük, hogy néha még mindig kábultan járkálunk

– mesélte a Daily Mailnek az édesanya.

Szülei úgy jellemezték Harpert, hogy boldog, mosolygós, és viszonylag gyorsan talpra áll a hibákból.

Harper nem vesztette el a reményt. Annyira barátságos és mosolygós még az ápolócsapattal is. A kezelés után néhány héttel elvesztette a haját, és ez nagyon zavarta

– mondta Jenny.

Harper most befejezte a bevezető kemoterápiát, a család pedig várja a híreket arról, hogyan reagál a kezelésre. A négyes stádiumú neuroblastómával diagnosztizáltak mintegy fele öt évig él a diagnózis után.