50 éves lett Liptai Claudia! Az Adrián érte a születésnapi meglepetés

A még most is gyönyörű és fiatalos Liptai Claudiát az 50. születésnapja külföldön érte, miután műsorvezetőként éppen forgat a horvátországi Dubrovnikban. Az Adria kincsének nevezett város elvarázsolta a reality közreműködőit és a sztárt is. Claudia egy korábbi posztjában elmondta, hogy ugyan most éppen dolgozik, és hiányolja a családját, nagyon hálás az életnek, hogy munkája révén rengeteg gyönyörű helyre jut el a világban.

Az idő kereke, mintha semmit sem fogna a szépséges műsorvezetőn Fotó: VIASAT3

Meglepte a család

A nagy szülinapi meglepetésre nem kellett sokáig várnia Claunak: szerető családja csatlakozott hozzá, hogy a kerek évfordulót együtt ünnepeljék. Pataki Ádám kedves szavakkal köszöntötte híres feleségét.

Drága Csillagom! Örülök, hogy az életed része lehetek! Kívánom, hogy minden legyen, és úgy, ahogy szeretnéd! Boldog Születésnapot, Isten éltessen még jó sokáig!

– írta a fülig szerelmes cukrász, aki mellett Claudiával közös gyermekük áll, ám úgy tudjuk, nemsokára Panka is csatlakozni fog az ünneplő csapathoz.

Nem vet számot

A kerek születésnapokon az emberek többsége hajlamos a múltba révedni és számot vetni az eltelt évekről, az életéről. Az ötven az már vélhetően több, mint az életünk fele. Azonban Liptai Claudiának egyáltalán nem stílusa szomorúan merengeni az élet múlásán és nem is egy vaskalapos személyiség. Sokkal inkább éli meg a jelent és azt is elismeri, hogy ezt általában szenvedéllyel teszi.

Az egész életem szenvedélyes, még a pogácsát is ennek megfelelően eszem!

– mondta nevetve a sztár a napokban, a hot! magazinnak.

Jól tartja magát Liptai Caludia, fittyet hány az évek múlására - Fotó: Nagy Zoltán

Szenvedéllyel csinál mindent

Liptai azt vallja, hogy ő ilyen alkat és nem is szeretne vagy tudna másmilyen lenni.

Nem tudnám elképzelni az életemet, a házasságomat vagy a munkámat anélkül, hogy ne szenvedéllyel élném meg minden egyes pillanatát.

– nyilatkozta Clau, aki Pataki Ádám mellett már ötödik éve él békében és szerelemben, ám a magánélete nem volt mindig ilyen felhőtlen. Gesztesi Károllyal - Claudia első férjével - viharos, de boldog házasságban éltek. Első gyermeke Gesztesi Sára Panka ebből a kapcsolatból született. A színészikonnal a válás után is megmaradt a baráti kapcsolat, egészen Károly tragikus haláláig.