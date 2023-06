Véletlen vagy átok? Sorra érik a csapások Tóth Andi volt szerelmeit

Mint tegnap este kiderült, Tóth Andi volt szerelme, Marics Peti súlyos balesetet szenvedett a VALMAR csütörtöki koncertjén. Az énekes hatalmasat zakózott az első szám közben a Budapest Parkban, kész csoda, hogy folytatni tudta a koncertet, ami után tolószékben vitték le a színpadról. Később kiderült, eltörte a lábát.

Az esetről több videó is készült, amik azóta is keringenek a neten:

Nem ez azonban az első negatív dolog, ami az új párra találó Maricsot érte az elmúlt időszakban, sorra történnek a balesetek Tóth Andi exével. Nemrég arról vallott, hogy elpattantak a szeme körül az erek, ezért olyan lett a szeme, mintha kiütések lennének körülötte és egy herpeszfertőzést is elkapott, ami arra utal, hogy legyengült az immunrendszere.

Mintha valami balszerencse kísérné az útján, amióta szakított Tóth Andival, hiába rebesgetik, hogy újra rátalált a szerelem.



Szabó Ádámot is sok csapás érte a szakítás után

Szabó Ádám pont a Sztárban Sztár hetedik évada előtt szakított Andival, és az élő adások során számos kellemetlen helyzetet szült, hogy mindketten versenyzők voltak, hiába igyekeztek higgadtan kezelni a szituációt. A győztes végül Ádám lett, de már a műsor során is voltak gondok az egészségével.

Az énekesnek elment a hangja, igaz, azért mert egy nagyon kemény feladatot vállalt be, Chester Benningtont kellett utánoznia, ami egy roppant torokgyilkos feladat.

- Számomra az is csoda, hogy most tudok veled beszélgetni, mert az első próba után elment a hangom. Pihentetni is kellett. Akkor nagyon megijedtem, hogy ez nem fog sikerülni, de ahhoz képest szerintem nagyon jól sikerült – mondta akkor Szabó Ádám a Ripost-nak.

Később, 2021 januárjában pedig borzalmas alhasi görcsei voltak, már-már azt hitte, túl sem éli a fájdalmat. Egy nappal később az orvos megállapította, hogy begyulladt a veséje és antibiotikum-kúrát írt fel. Ez annyira legyengítette, hogy folyamatosan feküdt, máshogy nem is volt ereje, majd később a koronavírust sem úszta meg.

Amióta új párra talált a szemrevaló Jennifer személyében, érdekes módon nem hallunk egészségügyi gondokról, betegségről. Teljes az összhang és a boldogság.

Bár a netezők egy része szerint Tóth Andinak amolyan női átok folytán köze lehet ahhoz, hogy a volt párjait sorra érik a csapások, természetesen az igazság az, hogy az énekesnő sosem kívánna rosszat egyik volt szerelmének sem.

