Különös párhuzam figyelhető meg Szabó Ádám új párja és Tóth Andi között

Szabó Ádám két évig alkotott egy párt Tóth Andival, épp azelőtt szakítottak, hogy mindketten indultak a Sztárban Sztár hetedik évadában, amit Ádám meg is nyert, Andi pedig második lett, meglehetősen szoros csatában.

Ádám már el is jegyezte új kedvesét Fotó: Instagram

Az élő adások alatt végig tapintható volt a feszültség az egykori szerelmesek között, ami nem véletlen! Andi ugyanis korábban elárulta, hogy a szakításuk meglehetősen csúnya és viharos volt, egyáltalán nem gondolnak vissza jó szívvel egymásra.

"Közben elváltak az útjaink. Ne arra számítsatok, hogy kikaparom a szemét, ha meglátom, de arra sem, hogy szépen fogok rá mosolyogni. Nem békében váltunk el, nem is valószínű, hogy békével fogok rá gondolni valaha" – jelentette ki az énekesnő a műsor indulásakor.

Ezzel ellentétben a harmonikás-énekesnek megnyugvás volt a lelkében, mi több, azt mondta, drukkol az exének, hogy minél tovább jusson a TV2 show-műsorában.

"Ez sajnos így alakult… Picit féltem, hogy mi lesz az első találkozáskor, mert azóta mi nem találkoztunk, meg nem is nagyon beszéltünk, de hál istennek, semmi olyan érzés nem merült fel bennünk, ami miatt a műsort ne tudnánk folytatni. Én kimondottan szurkolok neki, mert szerintem ő tényleg egy tehetséges előadó és úgy gondolom, sokáig el fog jutni. Abszolút úgy gondolok rá, hogy még szurkolok is neki" – mondta Ádám annak idején a Mokkában.

Ádám új párja nagyon hasonlít Andira

Viharos szakítás ide vagy oda, azóta Andi és Ádám is továbblépett, igaz, Andi magánélete kevésbé alakult szerencsésen, ugyanis nemrég szakított Marics Petivel, akivel együtt zsűrizett a Sztárban Sztár legutóbbi, immár kilencedik évadában. Ádám ajtaján azonban kopogtatott a szerelem, kedvese nem más, mint egy szemrevaló szőkeség, Farkas Jennifer, aki a kommentelők szerint nagyon hasonlít Andira, gyakorlatilag csak a hajszínük és a szemszínük más.

Az énekes már el is jegyezte csinos párját, eléggé rendhagyó módon, pingvinnek öltözve.

"A pingvinek elbűvölő hagyománya, hogy tökéletes kavicsot adnak az életükre választott társuknak. Amikor egy hím pingvin beleszeret egy nőstény pingvinbe, átkutatja az egész tengerpartot, hogy megtalálja a tökéletes kavicsot, amelyet odaajándékozhat a választottjának. Ha elfogadják a kavicsot, akkor élettársak. Igen!”

– újságolta Ádám a sikeres lánykérést követően.

Jennifer is egy csiszolatlan gyémánt

A netezők szerint Jennifer nagyon hasonlít Andira Fotó: Facebook

Ádám új barátnője nem csak külsőleg hasonlít Andira! A szerelmesek mindenkit megleptek, amikor a napokban bejelentették, hogy szakmailag is összekötik az életüket. Egy közös formációt alapítottak ugyanis, ami Push the Jade névre hallgat és a szerelmesek nagyon sokat várnak a közös együttműködéstől.

A bemutatkozó videó után a netezők el sem hitték, hogy valóban Jennifer énekel, aki a jelek szerint őstehetség, hiszen sosem tanult énekelni, a vérében van a zene iránti szenvedély.

"Ezen az anyagon nincs semmi effekt, nincs szerkesztve, javítva, ez a ,,csúf” és nyers igazság. Jenni 3-szor volt eddig énektanárnál! Előtte SOHA nem énekelt fel semmit mikrofonba, nem járt stúdióban és azt sem tudta, hogy amúgy Ő egy énekesnő, egy művész és egy csiszolatlan gyémánt! Most azon dolgozunk, hogy ragyogjon és kicsit mindenki érezhesse fényét! De nem hagyom senkinek, hogy egy olyan embert, aki dolgozik és küzd azért, hogy lehessen valaki és VALAKIVÉ válhasson elvegyék tőle azt, amivel Ő VALAKI lehet! Mert 3 alkalommal olyat mutatott az énektanárunknak, Török Andrisnak, nekem, barátainknak, családtagjainknak, ami hihetetlen és csodaszámba vehető! Nem tudta, hogy meg van áldva tehetséggel! Nem tudta, hogy ragyog és csodálatos, mint a nap! Most már kezdi elhinni, hogy ezt ne csak mi gondoljuk így és higgyünk benne, hanem ismeretlen emberek is, akiknek ugyanígy örömöt okozhat és adhat az, hogyha hallhatják a hangját és láthatnák fent Őt a színpadon, mert neki ott van a helye"

– áradozott kedveséről a hősszerelmes Ádám, aki bár vélhetően nem tudatosan, de hasonló nőket választ, mint Tóth Andi.