Szakértő leplezte le Curtis luxusóráit: a rapper megmutatta a legbecsesebb darabokat

Curtis nagy sikereket tudhat maga mögött, hiszen megalapította saját élő zenekarát és városról városra turnézik az országban. A rapper a sikerek mellett, amiket felhalmozott az évek alatt, luxusórákat is vásárolt, hogy megkoronázza a teljesítményét. A Ripost munkatársai megkeresték Széki Attilát, aki mesélt az óra iránt érzett szenvedélyéről és megmutatott néhány saját darabot is.

Curtisnek a slágerekből és a fellépésekből futja luxusórákra is Fotó: Markovics Gábor

Jó befektetés egy luxusóra?

Az ilyen óráknak az értéke akár egy autó, vagy egy budapesti lakás árával is felérhet. Hatalmas presztízzsel bír, ha valaki magáénak tudhat egy vagy több ilyen luxusdarabot.

– Van egy pár ilyen órám. Én nem hordok nyakláncot, sem gyűrűt, mert azt gondolom, egy férfinek az egyetlen ékszere az órája kell, hogy legyen – kezdte Curtis, aki nem csak gyűjtői szenvedélyt lát a luxus órák világában, hanem tartós befektetési lehetőséget is.

Curtis luxusórái

Ha egy Rolexről beszélünk, sok-sok férfi álmát szólítjuk meg. Curtis nem csak egy, hanem két darabot is birtokol, de bevallása szerint a legújabb Audemars Piguet szerzeményére a legbüszkébb.

– Szeretem nagyon a Rolexeket, van is belőle kettő, viszont most van egy új órám. Egy Audemars Piguet. Erre a darabra vagyok most a legbüszkébb, egy igazi kincs – jegyezte meg a rapper, aki még képeket is mutatott a drága óráiról.

Audemars Piguet óra a Rapper csuklóján Fotó: Curtis

A szakértő leleplezte az árakat

A Ripost munkatársai segítségül hívták az órák pontos nevének és árának megállapítására a Beszéljünk órákról nevű oldal óraspecialista influenszerét, akinek köztudott célja, hogy közelebb hozza a karórák világához az olyan embereket, akiket eddig nem érdekeltek egyáltalán.

– Audemars Piguet - Royal Oak - Offshore Rose Gold. Ára körülbelül 15 millió forint. Tömör rózsaszínarany tok, kerámia lünettával, automata kronográf szerkezettel – elemezte az egyik ketyegőt.

Curtis vitorlázásra kitalált Rolexe Fotó: Curtis

– Rolex - Yacht-Master II. Ára körülbelül kicsivel több, mint 8 millió forint. Acél tok, „programozható”, mechanikus Regatta visszaszámlálós kronográf funkcióval, ez egy kimondott vitorlázásra kitalált óra.

Ez pedig bizony egy 7 milliós Rolex Submariner Date Fotó: Curtis

– Rolex - Submariner Date. Az ára megközelíti a 7 millió forintot. Acél tok és szíj, arany középső szíj szemekkel, 300 méteres vízállósággal, amikor a búvárokról beszélünk, akkor ez a zsáner jut eszébe sokaknak – jegyezte meg az óraspecialista influenszer, akiről köztudott, hogy kíméletlenül harcol a hamisítványok ellen és sokszor közreműködik sztárokkal és hírességekkel.

Az utód

Curtis nagyon sok időt tölt együtt kisfiával, még a klipforgatásaira is magával viszi, ha teheti. Az egyik ilyen alkalommal készült kép, amin az édesapja méregdrága órájával a kezén látható a rapper gyermeke. A Ripost munkatársai megkérdezték Széki Attilát, hogy lát-e lehetőséget arra, hogy egy ilyen ajándékot vegyen akár egy ballagására, vagy bármilyen alkalomra fiának.

Azért ballagásra egy ilyen kaliberű órát vásárolni merész lenne…

– jegyezte meg viccesen a rapper, majd folytatta.

– Én azt vallom, hogy ő majd magának meg fogja venni! Amit én az életem során összegyűjtök és elérek, egy napon majd úgyis minden az övé lesz, amikor én már nem leszek itt – fejtette ki Curtis, aki valószínűleg még több luxus órát is tervez vásárolni.