Társasházba költözött Korda György és Balázs Klári: "Szeretettel fogadtak minket a szomszédok"

Bár a házaspár már hónapokkal ezelőtt birtokba vette a 150 négyzetméteres új lakást, azóta sem került minden a végleges helyére. Balázs Klári és Korda György még szokják az új otthonukat. Nincs könnyű dolguk, hiszen három évtizeden át éltek és alkottak a híres Korda-villában, ahonnan átköltözni egy fele akkora méretű lakásba egyáltalán nem volt egyszerű feladat. Az érzelmi kötődés mellett ott van az az elképesztő mennyiségű ingóság, amit előbb ki kellett válogatni, aztán eldönteni, hogy mi megy és mi marad… A méterkülönbség miatt persze több dolog maradt, mint ami átköltözött, így azt is ki kellett találni, hogy azokkal mi legyen.

Harminc év után költöztek be az új otthonukba Fotó: Végh István / Bors

Elajándékozták a bútorokat

A Korda házaspár úgy döntött, hogy több bútort, kanapékat, szekrényeket, szőnyegeket és függönyöket ajándékoz a II. kerületnek, ahol eddig is és most is élnek. A felajánlás jó helyre került, a hírek szerint a Budapesti Szent Ferenc Kórház Bakonyban található pihenőházában, illetve a nővérszállásán lesznek felhasználva.

A költözés egyébként anyagi és persze magánéleti okokból lett esedékes, a Korda-villa rezsiszámlája az egekbe szökött, emellett a hatalmas házban mindent de tényleg mindent a házaspár csinált.

A két kezükkel tartották rendben a hatalmas házat Fotó: Szabolcs László / Bors

Balázs Klári korábban elmondta egy lapnak, hogy nagyon sok munkával jár egy akkora ingatlan, mint a volt lakhelyük, ő gondozta a kertet, ő csinált minden házimunkát. A pletykákkal ellentétben ugyanis sosem volt személyzetük. Az új lakás ellenben sokkal élhetőbb kettejük számára, 150 négyzetméteres lesz az otthon és tartozik hozzá egy kisebb tetőkert is, ahol a kutyáik jól érezhetik magukat.

Balázs Kláriék jó szomszédok

Az énekes páros új otthona egy zöldövezetben található társasház lett, a hírességek laknak a legfelső emeleten. A kilátásuk pazar, és nagy teraszuk is van, talán ez a két tényező az, ami miatt igent mondtak az ingatlan megvásárlására. Mert bár kisebb alapterületen élnek, szerényebb körülmények között, szellős és napfényes a lakás, így nem érzik azt, hogy be lennének zárva.

Napfényes az otthonuk, ahol fel tudnak töltődni két koncert között Fotó: Szabolcs László / Bors

Balázs Klári szerint egyébként szeretettel fogadták őket az új szomszédok, akik között orvos-professzor, sőt, egykori híres sportoló is van.

Aranyosak a szomszédaink, akik szeretettel fogadtak minket.

Úgy gondolom, hogy nem lesz probléma, hiszen Gyurikámmal mi nagyon csendes emberek vagyunk, nem sok vizet zavarunk. A ház életében szeretnénk aktívan részt venni, ha például a lakásunkkal összefüggésben kisebb javítási munkák keletkeznek, azt megcsináltatjuk, odafigyelünk egymásra – mondta a Bors megkeresésére Balázs Klári.

Az énekesnőtől természetesen azt is megkérdeztük, hogy hogy érzik magukat az új helyen, erre Klárika így válaszolt:

– Gyurikám még egy kicsit szomorkodik néha, hiányzik neki a Villa, mégiscsak 30 évet életünk ott. De tudom, hogy meg fogja szokni ezt a gyönyörű lakást is, hiszen kényelmesen vagyunk itt. Gyuri egyébként mindennap ül a szobabiciklijén, és bámulja a csodálatos kilátást. Ilyenkor látom rajta, hogy boldog, egyszóval jó helyünk lesz nekünk itt.