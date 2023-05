Hatalmas meglepetés a koncerten! Könnyekig hatódott Korda György

Korda Györgyöt és Balázs Klárit 12 ezer ember várta csütörtök este a Budapest Parkban, vagyis telt ház előtt adtak koncertet Európa legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén. A tömeg, már órákkal a kapunyitás előtt gyülni kezdett és este 6-ra szűnni nem akaró áradattá duzzadt. Az este főszereplőire ugyan még vagy két órát várni kellett, a bulizók addig sem unatkoztak. Kezdetnek Dj Dominique pörgette a retró slágereket, amivel meg is alapozta a hangulatot.

Korda György és Balázs Klári teltházas koncertje. Fotó: Bors

A szürkületben aztán elkezdődött a koncert, melynek első harmadában olyan előadók énekelték a Korda-Balázs slágereket, mint Csonka András, Dallos-Puskás Bogi, Puskás-Dallos Péter, Csordás Tibi és Schoblocher Barbara. A sztárvendégek éppen sötétedéskor adták át a terepet az este két főszereplőjének, akiket szűnni nem akaró ováció fogadott. A tömeg perceken át skandálta Korda György és Balázs Klári nevét, majd együtt énekelték kedvenceikkel a több évtizedes slágereket.

A Puskás-Dallos házaspár életük első közös duettjét adták elő. Fotó: Végh István

Aztán megtörtént a csoda

Korda György felkonferálta a másodvirágzását élő Reptér című gigaslágert, ami időközben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hivatalos himnusza lett. Az első taktusok felcsendülésének pillanatáéban felrobbant a Budapest Park és ez a hangrobbanás a szám végéig ott lebegett a szórakozóhely felett. Amikor pedig elült az ováció, egy pillanatra úgy tűnt, valami nem stimmel. Balázs Klári ugyanis gyanús készülődésre lett figyelmes a háttérben. Ekkor a hangszórókban megszólalt egy hang és bejelentette, hogy idén ők kapták a Fonogram életműdíját.

"Eltört nálam a mécses"

Korda György könnyeivel küzdve vette át az elismerést, de még egy nappal később is meghatódott, amikor a Ripostnak mesélt a koncertről és a kapott elismerésről. „Fogalmunk sem volt arról, hogy mire készülnek. Klárika vette észre, hogy valami mocorgás van, a színpad mögött, de azt hittük, hogy valami fennakadás van, hiszen a zenészek nem kezdték el játszani a következő dalt. Amikor bemondták, hogy életműdíjat kaptunk, el is tört nálam a mécses, amiért mindenkitől elnézést kérek. Legyenek kedvesek betudni a koromnak”- kezdte lapunknak az élő legenda, aki annak örül a legjobban, hogy élete szerelmével együtt vehette át az elismerést.

„Külön boldogság számunkra, hogy ketten kaptuk a díjat, hiszen ezzel a negyvenhárom közös évünket ismerték el”

- tette hozzá Korda György, majd felidézte, milyen érzések munkáltak benne és Balázs Kláriban a koncert alatt és után.

Korda György alig akarta elhinni, hogy életműdíjat kapott. / Fotó: Végh István

„A Reptér beemelt engem az örökkévalóságba”

- Szó szerint végig lebegtünk a koncert alatt. Olyan volt, mint amikor egy csillagfényes estén, kettecskén pezsgőzünk a házunk kertjében és jön az a finom, mámoros érzés. Hajnal négykor tudtunk csak elaludni, mert addig nem hagyott minket el az eufória, amit a közönségtől kaptunk. Tulajdonképpen az élmény még feldolgozásra vár és szerintem napokig is eltart, mire rendezni tudjuk a sorainkat”- magyarázta az énekes, majd kitért a Reptár című sláger sikerére is. „Sokat gondolkodtam, mit is jelent számomra a Reptér felfoghatatlan siketre és a koncert alatt végül rá is jöttem. Azzal, hogy a magyar reptér a himnuszává tette, beemelt engem-minket az örökkévalóságba. Ez a dal lett végül az, amelyik megőriz engem a jövő generációinak, hiszen ha kimennek majd a reptérre, eszükbe fogok jutni. Tudni fogják, hogy volt egyszer egy Korda György...- mondta meghatottan Gyuri bácsi.