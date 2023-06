Talpig feketében jelentkezett be Opitz Barbi: döntése miatt durván nekiestek a rajongók

Opitz Barbi a közönség számára meglepő fotót posztolt közösségi-média felületén. Nehéz időszakon van túl az énekesnő, hiszen családja úgy hiszi, hogy Barbi párja elrabolta őt múlt karácsonykor. Ezt egy szakítás követte. Ebből egy hatalmas vita és botrány alakult ki, amit az sem könnyített meg, hogy kedvesével, Alberttel újra összejöttek nem is olyan régen, ami megint feltüzelte a kedélyeket. Ha ez nem lenne elég, nyilvános helyen egy fiatalokból álló csapat is megtámadta az énekesnőt és barátját, VV Greget. Bizonyára ezek a történések megviselték Barbit, aki most új képpel ijesztette meg követőit.

Opitz Barbi és botrányhős párja, Albert - Fotó: Bánkúti Sándor

Minden fekete

Amint egy pillantást vetünk Opitz Barbi új képére, valami furcsát azonnal észrevehetünk. Szinte minden fekete. Az énekesnő ruhája, körme és sminkje, de még a szobában levő függöny is. Barbi kirakta, de nem fűzött semmit a képhez, ami aggodalomra adhat okot. Felmerülhet a kérdés, hogy az énekesnő gyászolna? Vagy csak éppen mélyebb pontját éli meg az életének? Erre nem kaptuk meg a választ egyelőre, de biztosan nem volt könnyű a tehetségnek az elmúlt időszak.

A kommentelők nem kegyelmeznek

Bár Barbi könnyen érthető jeleket közöl a lelkiállapotáról, vannak hozzászólók, akik folyamatosan támadják őt. Azt, hogy pontosan milyen okkal teszik ezt az emberek nem tudni, de érezhetően nem kegyelmeznek. Itt van pár hozzászólás Barbi Facebook oldaláról:

Lekopott a körömlakkod

– jegyezte meg egy kommentelő, aki minden bizonnyal szurkálódni akart csak.

Halloween már elmúlt, kislány

– szólt oda nő, aki szerint egy jelmezt visel Barbi.

– Ez a nő ki van fordulva önmagából – fűzte hozzá egy férfi, aki észrevette, hogy valami nincs rendben az énekesnővel.