Előkerült egy lány, súlyos dologgal vádolja Opitz Barbi barátját

Korábban már megírtuk, hogy Opitz Barbi új esélyt adott exbarátjának, akitől botrányos szakítással váltak el tavaly karácsonykor. Most azonban új képpel jelentkezett az énekesnő és párja, aminek a rajongók egyáltalán nem örülnek. Barbi édesanyjának tavaly decemberi állítása szerint Albert elrabolta lányát, életveszélyesen megfenyegette és erőszakkal akarta rávenni, hogy menjen vele Kókára. Ekkor a fiút a VII. Kerületi rendőrkapitányság is előállította garázdaság vétsége miatt, most azonban úgy tűnik, hogy minden rendben van köztük.

Opitz Barbi új esélyt adott exének, Serleg Albertnek - Fotó: Bánkúti Sándor

Barbi új képén az látható, hogy az énekesnő két kezével teljesen átkarolja párját és magához szorítja.

Most-holnap-örökké

- olvasható a kép alatt. Úgy látszik tehát, hogy minden problémát sikerült megbeszélniük, hiszen nagyon szerelmesnek és kiegyensúlyozottnak tűnnek.

Barbi szerint nem is történt emberrablás

A tavaly decemberi emberrablási ügyről Barbi eddig mélyen hallgatott, néhány napja viszont egy 24 órán át elérhető Instagram-sztoriban próbált meg mindent, hogy tisztára mossa régi-új kedvese nevét. Az énekesnő véleménye szerint csak egy kis félreértés történt a szenteste előtti napon, amikor mindenki azt hitte, valami nagy baj történt vele.

- Hónapok óta azt írják, hogy a barátom elrabolt... Nem rabolt el! Nézzük, mi is volt: teljes félreértés történt, pár óráig nem voltam elérhető, mivel aludtam otthon! Előtte este volt egy vitánk, ami után kibékültünk, és együtt akartunk hozzá lemenni vidékre reggel, csak én visszafordultam, mert a fűtést elfelejtettem lekapcsolni. Ő nem tudott megvárni, sietett munkába, én viszont mondtam neki, hogy akkor később megyek le hozzá, visszaalszom picit. Na, ez idő alatt nem ért el délután senki, összesen kb. három órán keresztül" - kezdte a magyarázkodást Opitz Barbi, majd tovább folytatta: Mindenki csak abból indult ki, hogy előtte este vitáztunk, és jöttek a feltételezések, nyilván teljesen jóindulatból, aggodalomból fakadóan, hogy elrabolt, azért nem vagyok elérhető - szögezte le Barbi, aki ezzel gyakorlatilag a saját családjával is szembefordult, ugyanis édesanyja és testvére is kétségbeesetten kereste őt azon a bizonyos karácsonyon.

Mérgező kapcsolat?

A fiatal pár új képe és a kibékülés híre valóságos lavinát indított el a közösségi médiában, amelyet Barbi közönsége kezdeményezett. Barbi képe alatt ugyan alapvetően jókívánságok szerepelnek, azonban más platformokon az emberek nem tudják hova tenni azt, hogy a fiatal tehetség újra összejött botrányos exével, Alberttel. Mindazok mellett, hogy több kérdőjelet is okozott az emberek fejében ez a váratlan bejelentés, inkább féltik Barbit a nézők, mintsem hogy erősen bírálnák. Többen is úgy vallják, hogy egy mérgező kapcsolatnak lehetnek szemtanúi, míg egy másik kommentelő ezt fűzte a képhez:

Egy bántalmazó kapcsolatból nagyon nehéz kikerülni…

Vajon Barbi tényleg egy mérgező kapcsolatban rekedt?

Egy hölgy teljesen felforgatta a kommentszekciót egy kijelentésével, amit egy reddites poszt alatt írt a fiatal énekesnő párjáról. A kommentben ez állt:

Ez a srác fűzögetett, amikor még előtte együtt voltak

- jegyezte meg névtelenül az illető, akiről az oldal anonimitása miatt nem lehet tudni semmit.

Az internet népe nagyon félti Barbit, nehogy megint csalódás, vagy atrocitás érje.