Szabó Erika szemléltette: ekkorát nőtt már a pocakja - Fotó

Szabó Erika még április 20-án az Instagram-oldalán jelentette be, hogy gyermeket vár. A színésznő azóta már a születendő kisbaba nemét is elárulta, kisfiuk lesz.

Szabó Erika pocakja hatalmasat nőtt Fotó: Dömötör Csaba

A rajongók már nagyon várták, hogy Szabó Erika újabb fotót posztoljon magáról. Nos ez most be is következett. A csinos színésznő egy görögdinnyével szemléltette, hogy mekkorát nőtt a hasa. Kommentelői pedig nem győzték dicsérni őt.

Egyre szebb vagy!

- írta az egyik hozzászóló.

Kicsi dinnye, kicsi pocak

- viccelődött egy másik rajongó.

Alakul. Pici pocaklakó összkomfortos elhelyezéssel. Jó egészséget

- kívánta a harmadik kommentelő.

Szabó Erika posztját ide kattintva tekintheted meg.