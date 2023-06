Szerelméről mesélt Shane Tusup: Könnyű elképzelnem Vikivel a jövőmet

Még ránézni is jó a szerelmespárra, akik a hot! magazin fotózása közben sem rejtették véka alá az érzelmeiket. Shane Tusupot, az egykori sztáredzőt teljesen új oldaláról ismerhették meg a stáb tagjai: megmutatta, hogy milyen romantikus és játékos tud lenni, amikor fülig szerelmes. Boldog, nyitott és bohém egyszerre, aki felemeli, megtáncoltatja álmai nőjét, bókol neki, és csókokkal halmozza el. Állítja: ez a mámor most más, mint minden eddigi élménye.

Ilyen Shane Tusup, amikor fülig szerelmes Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Mondhatom, hogy életemben először érzem azt, hogy egyszerűen könnyű és természetes minden együtt: olyan, mintha egész életünkben ismertük volna egymást – kezdte Shane a hot!-nak. – Viki mellett tényleg önmagam lehetek, nem kell attól tartanom, hogy nevetségessé teszem magam – tette hozzá.

Shane Tusup a levegőbe repítette párját a második randin

A fiatalemberről az is kiderült, hogy szereti megadni a módját az első, sőt a második randinak is.

Szakmai kapcsolatnak indult a dolog: edzőként kísérte el Vikit tavaly egy fitneszvébére Dél-Koreába, ahol lenyűgözte a lány kitartása és lélekjelenléte.

– A combhajlító izom részleges szakadásával is kétszer visszament a színpadra; más számára ez elképzelhetetlen lett volna. Így jutott be a döntőbe, ezzel a kitartással megmutatta, hogy igazi bajnok. Az én szememben így is nyert, ha nem is az aranyat – mosolygott büszkén a sportember, akinek a szívébe szépen lassan belopta magát a lány, így elhívta egy sétára a Citadellához.

Az első randink és az első csók is a Citadellán történt, majd elvitt egy másodikra is. Életem legjobb randiélménye volt a levegőben!

Megérkeztünk autóval egy kihalt mező közepére, ahol egyszer csak megjelent egy ember, és megkérdezte: „Ti jöttetek repülni?”. Kiderült, hogy hőlégballonozni fogunk! Az akrobatikában is magasra ugrunk, ezért nem félek a levegőben, nagyon élveztem, utána pedig vacsorával folytattuk – mesélte Viki.

„Együtt edzünk, együtt dolgozunk”

Olyannyira egymásra találtak, hogy cseppet sem bánják, hogy szinte mindent együtt csinálnak. Mindkettejük számára így a természetes – inkább azt furcsállnák, ha nem lennének egymás közelében.

– Együtt edzünk, együtt dolgozunk. Hatkor már az edzőteremben kezdünk együtt, ez az egyik nagy közös pont az életünkben, hisz ezzel indult a kapcsolatunk is. Utána átöltözünk, és indulunk az irodába, a vizuális tervezésben segítek neki. Utána együtt megyünk haza is. Szinte minden napunk szorosan egymás mellett telik – mesélte Viki, hozzátéve, hogy az is egyértelmű volt, hogy összeköltöznek.

– Viki nagyon ért a látványtervezéshez, a házból is egyből otthont varázsolt. Átvette a háziasszony szerepét, én pedig örömmel segítek neki. Kiviszem a szemetet vagy porszívózok a kutyusaink után. Három „lánnyal” élek együtt, és a csapatból csak én vagyok vegán – nevetett Shane.

Shane és kedvesének szerelme szakmai kapcsolatból alakult ki Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Szereti a főztömet, például a vegán töltött káposztámat”

Az egészséges életmódra törekvés is közös bennük, Viki pedig ezen a téren is igyekszik a párja kedvére tenni.

– Amikor megismerkedtünk, már azon törtem a fejem, mit tudok neki készíteni a repertoáromból. Azt mondja, szereti a főz­tö­met, a kedvence a gluténmentes, vegán hamburger és a vegán töltött káposzta. Időközben anyukámnak is átadtam a tudást, úgyhogy már mindkettőnk főztje hiányzik ne­ki, ha elutazik – mosolygott a lány.

Imádom a páromban, hogy bár számomra tetőtől talpig tökéletes, mindig arra törekszik, hogy még jobb legyen. Az igyekezetét, az erőfeszítéseit sportemberként nagyon értékelem; érződik, hogy folyamatosan szeretné megmutatni, hogy milyen fontos vagyok neki

– folytatta Shane, aki szerint könnyebb megmondani, mi az az egy dolog, amit nem kedvel a lányban, mint azt, hogy mi mindent szeret benne. – Időnként késik, de ezenkívül csak jó tulajdonságai vannak: természetesen gondoskodó, édes teremtés, akit ha akarom, sem tudok eltaszítani magamtól, hiszen a nehéz pillanatokban is mellettem áll, meghallgat és támogat. Könnyű elképzelni őt, hogyan bánik majd a gyerekeinkkel, a családdal. Könnyű elképzelnem vele a jövőmet.

„Édesanyám számára ő a lánygyermek, akire mindig is vágyott”

Az is természetesen alakult, hogy a két egyke fontosnak tartotta, hogy bemutassák egymást a szüleiknek.

– Édesanyám az állampolgári eskümön találkozott először a párommal. Azonnal megvolt köztük az összhang, nagyon szereti őt. Édesanyám számára ő a lánygyermek, akire mindig is vágyott! A múltkor épp Egyiptomban voltam egy sportnagyköveti rendezvényen, amikor kiderült, hogy a „lányok” a távollétemben jókat csevegtek telefonon. Apám is találkozott már vele, ő nagy rajongója a kedvesemnek – mondta a férfi.

A nyelvi akadályok ellenére a lány szüleivel sem okozott gondot egymásra hangolódni.

– Anyukám nem beszél angolul, mégis könnyedén vásároltak a minap kettesben, sőt hatékonyan, és időben végeztek. Mindketten szinte ugyanazokat mondják rólam, mert egyformán ismernek és szeretnek – tette hozzá Viki.

„Romantikus, humoros, nem szoktunk unatkozni”

A fiatal sportoló egyből meglátta Shane-ben azt, amit a látszat alapján kevesen ismernek: a szerethető embert.

– Számomra fontos, hogyan viselkedik másokkal a párom. Shane az első pillanattól kezdve úriember volt velem, közben azt is láttam, hogy mindenkivel segítőkész és kedves. A nőkkel, a munkatársaival is figyelmes. Amikor még csak együtt dolgoztunk, lebetegedtem, a covid miatt kórházba kerültem. Hozott nekem egy csomó gyümölcsöt és egy plüssmacit, mert így illik. Ahogy elkezdtünk randizni, ez fokozódott. Kifelé egy magabiztos embert látnak; kevesen tudják róla, hogy nagyon érzékeny. Nála jobb embert nem ismerek! Szeretem benne, hogy romantikus, humoros, nem szoktunk unatkozni együtt – mesélte Viki.

– Fontos számomra, hogy minőségi időt is töltsünk együtt, ezért nem akarom, hogy túl sok házimunkát végezzen. Szeretünk a kutyáinkkal felfedezőútra indulni, léghokiban vérre menő csatáink vannak, legutóbb pedig golfozni is elvittem. Viki rendkívül inspirál, és még több energiát ad ahhoz, hogy dolgozzak, hogy nap mint nap még motiváltabb legyek – mondta őszintén Shane.