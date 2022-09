Őszintén vallott Shane Tusup: "Már kifelé tartok a mélyvízből"

Shane Tusup az utóbbi időben kapott hideget, meleget, ő azonban hallgatott. Most a hot! magazinnak mesélt a családi életéről és a terveiről. Már gyerekként is folyton állatok vették körül, ezért tartotta fontosnak, hogy Magyarországon is legyen egy házi kedvence. Így jött a képbe Lana, aki nagyon sokat jelent az úszóedzőnek.

Tusup beszélt a gyerekkoráról is, Kaliforniában nőtt fel, mindig boldogan emlékezik vissza az ott eltöltött időre.

"Lényegében a mólón nőttem fel az óceánparton. Sosem felejtem a kaliforniai naplementéket, a szörfösök látványát. Egyszerűen imádtam, egy tetoválásom is van róla. A szüleim gyakran elvittek a helyi akváriumba, néztük a halakat. Kisgyerekként mindig magammal cipeltem valamit. Teljes gyűjteményem van a Tininindzsa teknőcökből és a Star Wars-figurákból.

A leendő gyerekeimnek tartogatom őket. Volt egy kedvencem, a legújabb teknőc modell. Ahogy néztem a szörfösöket, kitaláltam, hogy a teknőcömet is megtanítom a hullámlovaglásra! Amint felkapta a hullám, boldogan mutattam édesapámnak, hogy biztosan ki fog jutni a partra. Apám fogta a fejét, de én hittem a teknőcömben, hogy meg tudja csinálni! Már gyerekkoromban megvolt bennem ez az optimizmus. Persze azt a játékfigurát elvesztettük…"

A szüleiről is melegséggel a hangjában mesélt. Mint mondta, mind a két szülőjétől örökölt valami jó tulajdonságot. Az édesapja egy hagyománytisztelő, keményen dolgozó üzletember, aki mindig is gondoskodott a családról – tőle örökölte a logikus, strukturált gondolkodást. Édesanyjától pedig a kreativitást.

"Számomra fontosak a hagyományos értékek, ugyanakkor a magam egyedi módján ugrom bele az ismeretlenbe. A családom rengeteget jelent nekem. Apám felhagyott a divatiparban elért karrierjével, és idős fejjel váltott szakmát. Egy bank felső vezetője lett. Mindent megtett annak érdekében, hogy úszhassak, tanulhassak; nekik köszönhetem a sikereimet."

Számos sportot kipróbált, míg megtalálta az úszást. Csakhogy egy vállsérülés miatt újra kellett terveznie a jövőjét. A főiskolán elhatározta, hogy az úszás mellett üzleti tanulmányokat is folytat.

"Emellett a sport minden aspektusával foglalkoztam: pszichológiai, kineziológiai, kutatási, tréneri és üzleti szempontból. Szerencsés vagyok, mert már az első munkahelyem olyan volt, hogy egyszerre több szerepet és feladatot is elláthattam. Így fejlesztettem ki az egyedi és komplex módszeremet."

"Több úszótréneri módszert ötvöztem, köztük a németet is. Kidolgoztam a saját programomat, ami a cégem szellemi tulajdona. Amikor egy sportoló felkészítéséről van szó, akkor elvárom, hogy komolyan és professzionálisan álljanak a munkához. Nem lehet csak úgy megjelenni napi egy órára az edzőteremben, hisz sportolónak lenni nagy kiváltság, ugyanakkor egy 24 órás feladat. Ahhoz kell igazítani az étkezést, az alvást, a gondolkodást, mindent."

Tusup több hullámvölgyön is átesett már, mióta itt él Magyarországon, ám bizakodó a jövőt illetően.

"Úgy érzem, hogy kifelé tartok a mély vízből. Mindenkinek van olyan időszak az életében, amikor le kell mennie a medence aljáig, hogy majd megújulva a felszínre törhessen. A gond akkor van, ha túlságosan sok időt vagyunk lent – az már a mi hibánk.

Magunktól kell rájönnünk a megoldásra, kihúznunk magunkat a mélyből, és saját magunk új verziójában kell visszatérnünk. Ami engem illet, szeretnék túlnőni az úszóedző szerepén, hogy mint üzleti szakember szerepeljek a jövőben. Többszörös szerepben szeretnék jelen lenni a nyilvánosság előtt, nemcsak mint sportszakember, hanem részt venni különböző eseményeken és az üzleti életben".