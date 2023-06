Pitiáner bosszú: így szúrt ki a brit királyi család Harry herceggel

Aljas bosszú vagy furcsa véletlen? Meglepő büntetést szabtak ki Harry hercegre. Édesapja, III. Károly király koronázásán egyértelműen nem kívánatos személynek számított a fekete báránynak tartott herceg.

Harrynek nem bocsátották meg, hogy eltávolodtak a családtól. Furcsa bosszút álltak rajta (Fotó: AFP)

Harry viszonya akkor romlott meg a kékvérűekkel, mikor összeházasodott az elvált, amerikai Meghannal, aki látványosan bojkottálta a család dinamikáját.

Nem meglepő, hogy III. Károly király májusi koronázására Harry szólóban érkezett az utolsó vendégek között, és nem is túl előkelő helyet kapott. A harmadik sorba száműzték, miközben testvére, Vilmos és családja előrébb ült. Most pedig újabb részletre hívta fel a figyelmet a királyi családhoz közel álló bennfentes. Harry nemcsak, hogy a harmadik sorban ült, de előtte éppen nagynénje, Anna hercegnő foglalt helyet, aki a kalapján méretes piros tollat viselt: ezzel eltakarva a herceg elől a kilátás nagyját. Ráadásul a másik irányból is feltűnő a látvány: Harry arca ezáltal a legtöbb fényképen félig rejtve volt.

A herceg láthatóan nem is érezte jól magát a ceremónián, csupán néhány szót váltott az unokatestvéreivel, a koronázás utáni családi étkezésen sem maradt végig: alig fél nappal az Angliában való landolása után már igyekezett is vissza Meghanhoz és két gyermekéhez Kaliforniába.