Elárulta a jósnő, meddig uralkodik még III. Károly

Történelmi pillanatoknak lehettünk szemtanúi május 6-án, ugyanis megkoronázták III. Károly brit uralkodót. Az eseményt milliók követték a világ minden tájáról, hiszen a ceremónia már csak azért is különleges volt, mert a király majdnem egy emberöltőt várt erre a címre. Mindeközben édesanyja, II. Erzsébet 70 évig és 214 napig volt királynő, így ő az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő monarchája. De nem csak ő a rekordtartó, a 74 éves Károly és felesége, Kamilla a legidősebb házaspár a brit történelemben, akiket megkoronáztak.

Hosszú évekig fog uralkodni még III. Károly király (Fotó: Dan Mullan)

Kíváncsiak voltunk hát, hogy a tarot-kártya milyen jövőt jósol az uralkodónak, ezért megkerestük Lénárt Évi parapszichológust, aki készséggel válaszolt kérdéseinkre. Többek között megtudtuk, hogy a nép miért áll ennyire szkeptikusan a királyhoz...

– Károly nem olyan rossz ember, mint ahogy azt a népe egy része gondolja. Nyilván, ami a múltban történt Dianával és Kamillával nem tette őt szimpatikussá, illetve a közlésmódja sem olyan közvetlen, mint amilyen az édesanyjáé volt. Ennek ellenére ő egy jó ember, nincs ártó szándéka – kezdte a Borsnak Évi, aki azt is elárulta, meddig uralkodik majd a király.

Hosszú életű lesz ő is, mint az édesanyja. A 90-et nem valószínű, hogy megéli, de szerintem 85-88 éves koráig uralkodik majd. Ezt követően pedig Vilmos kerül a trónra, ahogy az öröklési rendben is meg van írva. Viszont fontos megjegyeznem, hogy Diana Harryt szerette volna trónörökösnek. Erre viszont nem sok esélyt látok, hiszen ő jelenleg csak az ötödik a sorban...

– tette hozzá a parapszichológus.

Diana szelleme visszajár a királyi családhoz

Egy korábbi cikkünkben megírtuk már, hogy Diana is ott volt a koronázáson, sőt mint kiderült, rendszeresen visszajár a túlvilágról, hogy a királyi család közelében lehessen.

Diana szelleme sokszor kóborol a palotában és a királyi család közelében

– kezdte Évi, aki szerint nagy az esély arra, hogy a szívek királynője tiszteletét tette III. Károly koronázásán.

– Szerintem a ceremónián is ő jelent meg, megmutatta magát a világnak és persze nyomatékosította azt is, hogy nem tetszik neki, ami történik. Egyértelműen vannak benne tüskék Károly irányába, s most, hogy korona is került a fejére, eljött a pillanat, hogy felfedje magát. Azt is látom, hogy az újdonsült királyné is a haragosa, felé talán sokkal több negatív érzelme van, mint volt férje irányába. Feltehetően ezt tudatta is Kamillával, nem kizárt, hogy megjelent előtte már többször. Mondjuk a tükörben, álmában vagy fénylényként a palotában – mondta érdeklődésünkre a parapszichológus.