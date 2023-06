Összepattant Köllő Babett és Hajdú Péter

Köllő Babett tudta, hogy komoly fegyvertényként szolgálhat Hajdú Péter számára, hogy jósokhoz és médiumokhoz jár, mégis belesétált a csapdába a Frizbi TV soron következő adásának felvételén. Nem is kellett csalódnia, hiszen a műsorvezető lecsapta a magas labdát.

Köllő Babett jósoktól és médiumoktól is kér segítséget Fotó: Frizbi TV

– Vannak tanácsadóim a baráti körömből és tudom, hogy ezért most kapni fogok, de időnként szoktam menni jósokhoz. Van egy pasi és van egy hölgy is, akiket meg szoktam látogatni, de jártam sokat Gazsi Gizinél is. Én ezt inkább jó játéknak fogom fel, de szakmai döntések előtt kikérem a véleményüket.

Időnkét kell nekem egyfajta pozitív megerősítés a nehéz pillanataimban és ők tovább lendítenek

– vallotta meg a FrizbiTV kamerái előtt a színésznő, aki bizonyítottnak látja a szellemvilág, vagyis az élet utáni élet létezéséét is.

– Voltam már édesanyámmal szellemidézésen is. Egy forgatás keretein belül pedig jártam Bujka Antalnál, aki egy háromlábú kisszéken keresztül kommunikál a szellemvilággal. Akkor le is írta a nagyapám vezetéknevét az ő írásképével és leírta a halála dátumát is – mondta Köllő Babett, amivel gyakorlatilag meg is lengette a vörös posztót Hajdú Péter előtt.

Köllő Babett ás Hajdú Péter fogadást kötöttek Fotó: Frizbi TV

A műsorvezető jó szkeptikusként hangos hitetlenkedésbe kezdett, majd felszólította Babettet, hogy menjenek el együtt egy szellemidézésre. A Frizbi TV műsorvezetője mindezt mindjárt egy fogadáshoz kötötte. Kijelentette, hogy ha igazolható, hogy Bujka Antal valóban kommunikál a túlvilággal, szexi ruciban mossa le a színésznő kocsiját. Ha pedig a kapcsolatfelvétel nem jár sikerrel, akkor Babett mossa le az ő kocsiját, feszülős ruhában.