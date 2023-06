Balhé az utcán, egyre durvább Juniorék válása

Nem újdonság, hogy L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga is vehemens természet és mint ilyenek, képtelenek magukban tartani az érzelmeiket. Erről megbizonyosodhattunk a májusi válóperes tárgyalásuk alkalmával is, amikor a bírónak emelt hangon kellett rendet tennie az ülésen, miután a felek ott is egymásnak feszültek.

L.L. Junior épp megérkezik az ügyvédje társaságában a válóperére. A kényszeredett mosoly Körtvélyessy Kingának szól, aki már a folyosón várta a tárgyalást Fotó: Máté Krisztián

Az említett ülésen ahol a gyermekelhelyezésről kellett dönteni, úgy rendelkezett a bíróság, hogy a szülők ideiglenesen felváltva nevelhetik a közös kislányukat, Lilit. Szeptemberben azonban új tárgyalás jön, melynek során valamelyik szülő megkapja majd a felügyeleti jogot. Ezért most óriási harc kezdődött a szülők között... Ha így folytatják, az épp széthulló családnak nagyon nehéz nyara lesz.

Megbízható forrásból származó információink szerint ugyanis Juniorék nyilvánosan balhéztak az utcán ...

A részletekről csütörtökön olvashatsz bővebben a BorsOnline-on!