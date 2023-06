Nyári terveiről vallott Zámbó Krisztián szerelme: „Összeházasodunk, gyerekeket csinálunk” – videó

Szabad szemmel már nehéz követni Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska kapcsolatának alakulását. A sztárpár 13 évvel ezelőtt jött össze, ez idő alatt három lánykérés volt, s nagyjából dupla annyi szakítás.

A turbékoló galambokat egy mozipremieren faggattuk a terveikről. / Fotó: Végh István

„Összeházasodunk, gyerekeket csinálunk"

Legutóbb év elején tűnt úgy, hogy végleg pontot tesznek kapcsolatuk végére, ám néhány hét múlva rájöttek, mégsem bírják egymás nélkül. Nagyon úgy fest, hogy most is épp a „mézes hetek” fázisban vannak, és a korábban mindig elodázott esküvő bepótlása is napirenden van. A hét elején egy mozipremieren csíptük el a turbékoló galambpárt, ahol a Bors a nyári terveikről kérdezte őket. Zsuzsika rögtön rávágta:

Összeházasodunk, gyerekeket csinálunk, satöbbi, satöbbi

– felelte rezzenéstelen arccal az egykori táncos-modell-lány, majd végül elnevette magát, hogy jelezze, csak viccelt:

– Viccet félretéve, dolgozunk, nekünk ez szezon. Krisztiánnak rengeteg fellépése van, forgatunk is...



– Neki is vannak projektjei, nagy projektek vannak, ezt hamarosan látni fogjátok, de nem beszélhet róla – vágott közbe Krisztián, aki maga is egyelőre titkos produkción dolgozik.

Nagy terveik vannak a nyárra. Fotó: Móricz István

„Életmódváltásban vagyunk"

Az énekes nemrég arról vallott, hogy szeretné visszanyerni korábbi fizikumát, ezért diétázni és edzeni fog. Mikor a Bors arról kérdezte őket, kész van-e a „beachbody”, elnevették magukat:

– Hát nem úgy nézünk ki, de jól érezzük magunkat a bőrünkben. Életmódváltásban vagyunk, két hete elkezdtük. Nagyon sok bort és pálinkát fogyasztunk hozzá – felelte jókedvűen Zsuzska, mire Krisztián elárulta, kosárlabdázással fogja fitten tartani magát. Elismerték, nem ez a megfelelő időszak a fogyókúrára, hiszen rengeteg esküvőre, falunapra, gasztrofesztiválra hivatalosak, ahol nehéz lenne türtőztetniük magukat.