Zámbó Krisztián vallomása: „Zsuzsikának bejön apu, mint férfi!"

A napokban hatalmas megtiszteltetés érte Zámbó Jimmy családját: a legendás énekesről élethű viaszszobor készült, amit a budapesti panoptikum megnyitóján mutattak be először a nagyközönségnek!

„Néhány részlettel nem vagyok teljesen elégedett"

A népes család legfontosabb tagjai látogattak el az eseményre, lapunknak pedig Jimmy legidősebb fia, Krisztián mesélt.

− Egy csoda, ami apuval történik, elképesztő, hogy elérte, hogy ily módon odaköltözhetett az V. kerületi Madame Tussauds múzeumba. Nagyobb megtiszteltetés nem is érhette volna, ha élne, nagyon büszke lenne magára! − ismerte el a szintén énekesi pályára lépő Krisztián, majd hozzátette: − Természetesen, nekünk is frenetikus érzés így látni, és tudom, hogy a készítők ember feletti munkát tettek a szobor elkészítésébe.

Éppen ezért tisztelettel, de megjegyezném, hogy néhány részlettel nem vagyok teljesen elégedett, azt gondolom, az arcán még lehetne kicsit változtatni.

Persze nem volt könnyű dolguk a kivitelezőknek, hiszen csak régi fényképekről dolgozhattak. Hogy a szeme még élettel telibb legyen, az öcsém, Szebasztián szemét mintázták le, az ő kékes árnyalata hasonlít leginkább apuéra, az enyém zöld. Jó lett volna, ha az én arcomból pedig az államat használják fel. Édesapám annyi idősen hunyt el, mint amennyi én most vagyok, 43 éves. A családunkban ez a genetika: negyven felett felszedünk pár kilót, ezért azt hiszem, az én fejszerkezetem, ha mondhatom így, tokám, áll most legközelebb apuéhoz − fogalmazott a legidősebb testvér, aki kedvesét, Zsuzsikát is magával vitte a megnyitóra.

Zsuzsikának zsánere lett volna Zámbó Jimmy. Fotó: Facebook

Zsuzsikának Jimmy a zsánere!

Zsuzsikával tizenkét év alatt már sok mérföldkövet megéltünk, és azt hiszem, ez is egy emlékezetes pontja a kapcsolatunknak.

Kicsit ő is közel kerülhetett apuhoz, láthatta, milyen testalkata volt, hogy olyan hosszú lábai vannak, mint nekem. Négyszemközt, nevetgélve meg is jegyezte, hogy bejön neki apu, mint férfi! Ez nekem is bók, hiszen egy vérből valók vagyunk, hasonlítunk egymásra apuval − tette hozzá jókedvűen Krisztián.