Forró csókcsata a premieren, intim fotó készült Zámbó Krisztiánról

Zámbó Krisztián joggal érezheti úgy magát, mint aki éves bérletet vett egy hullámvasútra, már ami a párkapcsolatát illeti. Már tizenkét éve alkot egy párt kedvesével, Takács Zsuzskával, ám ez idő alatt többször is szakítottak.

Zámbó Krisztián újra boldog (Fotó: Móricz István)

Zámbó Jimmy fia legutóbb idén februárban tette közzé, hogy vége a boldogságuknak, azóta pedig leginkább ellentmondásos hírek érkeztek, nem igazán lehetett tudni, mi is a helyzet köztük. A John Wick: 4. felvonás március 21-i díszbemutatóján viszont azonnal tiszta vizet öntöttek a pohárba. Nem elég, hogy együtt jelentek meg, de egy szenvedélyes csókot is váltottak, hogy világgá kürtöljék szerelmüket.

Az intim pillanatot sikerült lencsevégre kapni.

Fotó: Kunos Attila

Zsuzska egyébként különösen dögös volt a díszbemutatón, egy fekete lakkszerkóban érkezett, míg Krisztián inkább a letisztult eleganciát képviselte. A rajongók minden bizonnyal örülnek annak, hogy az énekes újra boldog, már csak azért is, mert a sztárvilágban mostanában különösen sok a válás és a szakítás. Peller Mariann és a nővére, Anna is bejelentette, hogy válnak, Kollányi Zsuzsi házassága is véget ért sok év után, és Király Viktornak is komolyan kell dolgoznia azon, hogy megmentse házasságát.

- Egyelőre szeretnénk megtartani magunknak...Azt kijelenthetjük, hogy nehezen bírjuk egymás nélkül... Most elvagyunk, mint a befőtt

- mondta korábban a Borsnak az énekes.

Nos, a netezők és Krisztián rajongói nagyon bíznak abban, hogy ez a bizonyos befőtt jó sokáig fog tartani.