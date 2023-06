L.L. Junior kedveséből jó feleség lenne a rajongók szerint. De vajon erre vágyik Blanka is?

Ember legyen a talpán, aki követni tudja, hogy L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata éppen melyik szakaszában van. Télen el sem engedték egymás kezét, aztán az év elején hangos szakítást követően elszakadtak egymástól, hogy a festői Dominika tengerpartján omoljanak újra egymás karjaiba. A hazautazást követően aztán megint egy rövidebb szünet következett és most ismét közös fotók árasztják el a közösségi oldalaikat.

Illenek egymáshoz?

A szerelmesekben pont annyi közös van, mint amennyi különbözőség. Mindketten tehetséges művészek, imádják a muzsikaszót, a hangszereket, az utazást, a jó ételeket, a pörgős életet. Emellett azonban van köztük 18 év korkülönbség, ami nem csak számokban sok, hanem élettapasztalásban is, és az Junior oldalára billenti a mérleget. A zenész túl van két házasságon (illetve a másodiknak épp most lesz vége) és egy olyan súlyos tragédián, ami az élete végégig vele lesz. 2019-ben egy szörnyű balesetben elvesztette a kisebbik gyermekét. Blanka viszont, Juniorral ellentétben egy reményekkel teli fiatal lány, aki szerencséjére még nem tapasztalta meg az élet nehéz pillanatait (ne is tapasztalja meg soha). A kettejük jövőről alkotott elképzelése éppen ezért nagyon különböző lehet, ami jócskán megnehezíti a tervezést. Talán pont ez az oka annak, hogy a két énekes újra és újra egymásnak feszül, majd egy pár hét különlét után ismét egymásra talál. De hova vezet ez?

Jó asszony lesz

L.L. Junior szereti közhírré tenni, amikor boldog a szíve, a Blankával való kibékülése után is friss fotókat posztolt. A képeik alá nagyon sok gratuláló komment érkezett, az egyik rajongó pedig odáig merészkedett, hogy azt írta: "Jó asszony lesz ebből a lányból." A hozzászólás furcsa mód egy pár órán belül eltűnt Junior Instagram oldaláról, vagyis még a zenész sem szeretné, ha bárki tovább gondolná a jelenlegi helyzetüket. Most szeretik egymást és boldogok de, hogy ebből egyszer házasság és gyerek legyen, az még nagyon távoli elképzelés. És nem csak Juniornak az. Hiszen ki gondolná azt, hogy a pályája elején járó, szabad életet élő Dárdai Blanka le akarja cserélni a mikrofont cumisüvegre? A kérdés persze nyitva marad, választ pedig majd az idő ad...