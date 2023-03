Így telnek L.L. Junior és szerelme mindennapjai Dominikán

Egy pár hetes szünet után újra egymás karjaiban Dárdai Blanka és L.L. Junior.

A csinos énekesnő megmutatta, hogy a világ másik részén és ugyan úgy indulnak napjai. Dárdai Blanka akárcsak otthon, Dominikán is egy kotyogós kávéval indítja a reggelt. A fiatal lány minden időt kihasznál, amit szerelmével tölthet, ezért a zenekari próbákra is elkíséri L.L. Juniort, és az életmódváltásba is együtt vágtak bele!

Lementünk az edzőterembe, mert rájöttük, hogy tunyák vagyunk és dagadtak. Tényleg el vagyunk lustulva, ezért életmódváltásban vagyunk. Szeretném leszögezni, hogy nagyon lelkesek voltunk nagyjából 10 percig, de 20 perc szenvedés után, úgy döntöttünk, hogy inkább eszünk!

A csinos énekesnő megmutatta, hogy az egzotikus szigeten, is marhapörkölet készít nokedlivel szerelmének.