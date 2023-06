Hoppá! Shane Tusup új barátnőjét Szabó Zsófihoz hasonlítják

Shane Tusup szerelmesebb, mint valaha! Az egykori úszóedző úgy érzi, megtalálta élete párját Viki személyében, akivel egyébként szakmai kapcsolatnak indult a dolog. Tusup ugyanis edzőként kísérte el a lányt tavaly egy fitneszvilágbajnokságra Dél-Koreába, ám ahogy az a romantikus filmekben lenni szokott, végül egymásra találtak. A kommentelőknek azonban ezúttal is megvan a véleménye...

Fotó: Szabolcs László

Szabó Zsófihoz hasonlítják új párját

Ahogy az lenni szokott, a rajongók mindig górcső alá veszik a hírességek új párját. Ez alól Viki sem volt kivétel, akit ezúttal Shane exmenyasszonyához, Szabó Zsófihoz hasonlítottak. Szerintük akár még testvérek is lehetnének...

– Tiszta Zsófi... Tesók is lehetnének! – kezdte el valaki a kommentháborút.

– Szerintem is Szabó Zsófi 2.0. Mármint maga a nőtípus – értett egyet valaki, míg mások szerint maximum abban hasonlít a két szépség, hogy mindkettejük szőke hajú.

Egyáltalán nem hasonlítanak... A lényeg, hogy legyenek boldogok, szerintem szép pár. Ami meg a múltban volt, azt le kell zárni

– védte meg a szerelmeseket egy másik kommentelő, abban azonban egyetérthetünk, hogy a sztáredző ideáljába beletartoznak a szőke hajú, szép arcú hölgyek. Talán Vikivel most révbe is érhet...

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Shane Tusup már a családot tervezi Vikivel

Együtt képzelik a jövőt

Shane és Viki a hot! magazinnak meséltek először a szerelmükről, ami napról napra csak erősebb köztük. Nem meglepő hát, hogy az edző könnyűszerrel ki is jelentette: a szőke szépséggel képzeli el a jövőjét, s már a közös családról álmodoznak.

Imádom a páromban, hogy bár számomra tetőtől talpig tökéletes, mindig arra törekszik, hogy még jobb legyen. Az igyekezetét, az erőfeszítéseit sportemberként nagyon értékelem; érződik, hogy folyamatosan szeretné megmutatni, hogy milyen fontos vagyok neki

– Gondoskodó, édes teremtés, akit ha akarom, sem tudok eltaszítani magamtól, hiszen a nehéz pillanatokban is mellettem áll, meghallgat és támogat. Könnyű elképzelni őt, hogyan bánik majd a gyerekeinkkel, a családdal. Könnyű elképzelnem vele a jövőmet – mondta a lapnak Tusup, aki azt is elárulta, hogy már össze is bútorozott a szerelmével.