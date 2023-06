Harry herceg sírva fakadt a bíróságon: „Ez már túl sok volt nekem”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden elkezdődött a Harry herceg kontra MGN (Mirror Group Newspaper) médiaszolgáltató közötti pereskedés, miután a királyi család fekete báránya beperelte a Daily Mirrort is tulajdonló vállalatot. Állítása szerint gyerekkorától kezdve rá van szállva a lap, és többször is magánjellegű információkhoz jutott illegális úton. Emellett azt akarja elérni, hogy ismerje be a lap, hogy lehallgatta, követte, illetve befolyásolta Harry herceg korábbi barátnőjét a MGN és közvetetten a paparazzi munkájuk vezetett Diana hercegnő halálához is.

Harry herceg több évtizednyi haragját zúdítja a Daily Mirrorra /Fotó: AFP

A tárgyalás végül azért kezdődött kedden, mert Harry herceg nem jelent meg hétfőn a bíróság épületében. Most a per harmadik napján csütörtökön vallomást tett a herceg és ezután könnyeit visszafojtva nyilatkozott a The Guardiannak a tárgyalóteremből kilépve:

Ez már túl sok volt nekem

- mondta remegő hangon a herceg a lapnak, miközben a szemeit törölgette. A lap összeszedte, hogy az eddigi napok alatt mi derült ki az üggyel kapcsolatban:

A tárgyalás jelenlegi helyzete alapján nem nyert bizonyítást, hogy a herceg vagy a barátnője telefonját lehallgatta a hírlap. Harry herceg szerint azonban biztosan lehallgatták őket, csak törölték később a bizonyítékokat. A királyi sarj szerint Chelsy Davyvel való korábbi kapcsolata a sajtó miatt ment tönkre. Harry szerint egy csapat paparazzi megkeserítette az életét azzal, hogy évtizedeken keresztül zaklatta és követte őt, illetve szereteit. A telefonbeszélgetések lehallgatására azt az érvet hozta fel a herceg és ügyvédje, hogy állítólag az sms-ek, illetve e-mail üzenetek kapcsán nem új üzenetként jelentek meg a friss értesítések hanem úgy, mintha már valaki megnyitotta volna őket azelőtt, hogy Harry kézbe vette volna a mobilját. Harry talált egy nyomkövető eszközt egyszer a volt barátnője kocsijában, amelyet szerinte a sajtó által felbérelt magánnyomozó helyezett ott el. Az egész ügy abból indult ki, hogy Harry találkozott az őt követő oknyomozó újságíróval egy titkos Franciaországi nyaralás alkalmával, ettől tudatosult benne, hogy bizonyára követik és lehallgatják őket.

