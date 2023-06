Kiderült: Harry herceg erről akart beszélni Putyinnal és Trumppal

Bombaként robbant a hír, miszerint közös megegyezéssel megszűnik Harry hercegnek és feleségének, Meghan, sussexi hercegnőnek a Spotify streamingszolgáltatóval kötött szerződése. Most pedig újabb, megdöbbentő részletek derültek ki a szakításról.

Harry hercegnek hajmeresztő elképzelései voltak a beszélgetőpartnereit illetően (Fotó: GoffPhotos.com)

A brit királyi család fekete báránya azt remélte, hogy podcast interjút készíthet a platformra Vlagyimir Putyinnal, Donald Trumppal és Mark Zuckerberggel a neveltetésükről és gyermekkori traumáikról.

Persze nem a témaválasztás, – hiszen ez Harrytől nem meglepő – verte ki a biztosítékot a cégóriásnál, hanem az egyes interjúalanyok személye. Mint kiderült, a herceg több producerrel és produkciós céggel is megvitatta a műsorokra vonatkozó elképzeléseit, a tárgyalások során pedig felvázolta, hogyan tervezte a beszélgetést a jól ismert személyekkel gyermekkorukról, és arról, hogyan váltak ilyen befolyásos férfiakká.

Állítólag még Ferenc pápát is mikrofonvégre akarta kapni, vele a vallásról beszélgetett volna. Mondanunk sem kell, hogy a szinte elérhetetlen interjúalanyok hallatán igencsak vakarták a fejüket a döntéshozók, hiszen senki sem értette, hogy gondolhatja mindezt komolyan Harry.

A részleteket csak azután hozták nyilvánosságra, hogy hivatalosan is bejelentették Harry, Meghan Markle és a Spotify szakítását, amiben nagy valószínűséggel a herceg fenti elképzelései is szerepet játszottak – számolt be róla a Daily Mail.