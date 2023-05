Válságban Harry és Meghan házassága? Durva bizonyíték került elő

Felröppentek a pletykák, hogy válságban lehet Harry herceg és Meghan Markle házassága. Erre a bizonyítékot az szolgáltatta, hogy Harry kivett és hosszú távra lefoglalt egy szállodai szobát a kaliforniai Montecito otthonuk közelében, és csak egy főre jelentkezett be.

Fotó: YouTube

Egyes - magukat megnevezni nem akaró - hírforrások szerint Harrynek másik búvóhelye is van, méghozzá a Los Angeles-i San Vicente Bungalows-ban, egy privát klubban, amit "menekülési helynek" nevezett állítólag a herceg. Ide is a felesége és a családja nélkül érkezne.

A pár szóvivője azonban cáfolta, hogy ebből bármi is igaz lenne. Ami a rossz nyelvek szerint igazából beismerés, hogy nincs minden rendben a házassággal, hiszen a sztárpár nem szokott reagálni a pletykákra, most mégis szükségét érezték, hogy ha röviden is, de cáfoljanak.

A pár múlt héten ünnepelte ötödik házassági évfordulóját. Mint mondták, meghitt ünnepséget tartottak, ezért nincsenek róla fotók a közösségi oldalaikon. A párhoz közelálló barátok szerint ugyanakkor ez is egy érdekes jel, hiszen Meghan él-hal a nyilvánosságért, és nem hagyna ki egyetlen egy lehetőséget sem, hogy magát és a boldogságát mutogassa.

Azonban lehet, hogy tudatos a visszavonulásuk, ugyanis egy nemrég közzétett kutatás szerint a népszerűségük akkor nő, ha nem szerepelnek állandóan a hírekben és a közösségi oldalakon.

