Végre! Dér Heni megmutatta róla az első felvételt

Dér Heni már nagyon várja, hogy megszülessen második kisbabája. A Bakos Gergővel való kapcsolata jobb már nem is lehetne: harmonikusan, nagy boldogságban élnek, és rajongó szeretettel nevelik gyermeküket. Hamarosan pedig már négyen lesznek, hiszen Dér Heni pocakja napról napra jobban gömbölyödik.

Dér Heni már nagyon várja a kisbabát

Dér Heninek sosincs ideje unatkozni. Szerető feleségként vezeti otthon a háztartást, gondoskodó édesanyaként pedig sok időt tölt el kisfiával. A kis Bendegúz már bölcsibe jár, így tehát szembe kell néznie az énekesnőnek azzal, hogy előbb-utóbb jön az óvoda és az iskola, és a kisfia napról napra nagyobb lesz.

A sok otthoni feladat azonban nem tántorítja el az énekesnőt attól, hogy a karrierjével is foglalkozzon. Bár állapotos, folyamatosan vállal szerepeket és fellépéseket, sőt most bejelentette azt is, hogy készül egy új videó. Ennek forgatásai zajlanak éppen, ebből pedig egy kis ízelítőt is kaptunk. Dér Heni egy trabant előtt énekel gyönyörű ruhában, sminkkel és frizurával, és első ránézésre úgy tűnik, igen látványos produkcióra számíthatunk.