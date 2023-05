Válás után szakítás: Zátonyra futott L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata?

Nehéz életszakaszunk van. Külön-külön is vannak elintézendő dolgaink, és a minőségi idő most annyi, hogy ott vagyok vagy ő átjön, és egymással tudunk beszélgetni. Most, hogy Dominikán voltunk, egy hónapig nem tudtuk kikerülni a problémákat, úgyhogy leraktuk a kapcsolatunk első, nagyon erős tégláját