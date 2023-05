Rendkívüli osztályfőnöki órát tartott Tóth Gabi és Pápai Joci – videó

Nagy volt az izgalom pénteken a zánkai Bozzay Pál Általános Iskolában, ahol közel 60 diák várta tűkön ülve Tóth Gabit és Pápai Jocit. Kicsik és nagyok egyaránt összegyűltek a tornateremben, majd nem sokkal később kedvenceik is beléptek az ajtón. Természetesen a két hírességet hatalmas ováció fogadta, tágra nyílt szemekkel figyelték Gabiékat, akik nagy mosollyal az arcukon üdvözölték a lurkókat. Majd megszólalt a képzeletbeli csengő és elkezdődött az osztályfőnöki óra.

Tóth Gabi elárulta a diákoknak, hogy őt is sokszor csúfolták az iskolában Fotó: Szabolcs László

Én pontosan tudom, hogy milyen az, amikor valakit csúfolnak. Engem nagyon sokat bántottak, és még most is rengetegszer kapok negatív kritikát. De egyet jegyezzetek meg, soha ne engedjétek, hogy az önbizalmatokat elvegyék!

– mondta Tóth Gabi, aki többek között arról is szót ejtetett Pápai Joci társaságában, hogy milyen nehézségek árán jutottak el odáig, ahol most vannak. Mint mondták, nekik sem volt hátszelük, mind a ketten egy kis településről érkeztek Budapestre, ám a kitartásuknak és a tehetségüknek köszönhetően komoly sikereket értek el. Éppen ezért szeretnék tudatosítani a gyerekekben, hogy ha nekik sikerült megvalósítani az álmaikat, mások előtt sincs legyőzhetetlen akadály.

Pápai Jocit körberajongták a kisdiákok Zánkán Fotó: Czinege Melinda

A beszélgetés végén egyébként a gyerekeknek lehetőségük nyílt kérdezni is kedvenceiktől. Bár eleinte meg volt szeppenve a fiatal közönség, végül csak úgy záporoztak a kérdések. Volt, aki arra volt kíváncsi, hogy Gabi hogyan tudta feldolgozni, hogy 16 évesen a Megasztárban szerepelt, míg egy másik lurkó a Sztárban sztár leszek! zsűrijéről kérdezte az énekeseket. Végül aztán Gabi és Joci egy meglepetéssel is készült a diákoknak: két dalt is előadtak az osztályfőnöki óra zárásaképp.