Újabb közös klipet forgatott Tóth Gabi és Pápai Joci

A Tavaszi szél című népdal az összmagyarság számára a nemzeti identitásunk részét jelenti, hiszen mindenki ismeri határon innen és túl. Éppen ezért választotta ezt a dalt Tóth Gabi és Pápai Joci a legutóbbi közös szerzeményük gerincének. A duettjük ugyan újragondolja és modernizálja, de mégis méltó módon dolgozza fel egyik legcsodásabb népdalunkat, közelebb hozva mindenkihez a népi hagyományokat és kultúrát.

A Meg volt írva című dal az elmúlt, pandémiában töltött évek utáni lelki újjászületését, újjáéledést hivatott hirdetni, hiszen erre mindenkinek szüksége van most. A nóta megírásakor azonban még nem is sejthették az előadók, hogy a megjelenéskor nemcsak a koronavírus-járvány miatt lesz szomorú aktualitása a munkájuk gyümölcsének. A szomszédunkban dúló háború miatt még inkább szükségünk van a lelki erőre és az összefogásra, amit a dal is hirdet.

"Valóban más üzenetet akartunk adni ennek a dalnak, amikor írtuk. A mostani dal a háború előtt egy-két héttel íródott. A tavaszt, a könnyedséget akartuk éreztetni. Érezni akartuk azt, hogy most már vége, nem kell annyira szabályok szerint élni, a pandémiából való kiszabadulás érzetét akartuk. De közben meg eljött a világ egyik legnagyobb fájdalma, ami itt mellettünk zajlik, és közben teljesen átíródott az értelme a dalnak" - mondta el Pápai Joci a TV2 Mokkában.

A Joci olyan szövegeket ír, hogy nagyon megtisztelő nekem, hogy egy ilyen tiszta ember, mint a Joci, és ilyen tehetséges ember befogad a világába, és alkotni szeretne velem. Nekem ez hatalmas élmény és nagy visszaigazolás, hogy akkor annyira rossz ember nem lehetek, ha egy ilyen ilyen jó ember azt mondja rólam, hogy van helyem a kis lelkében

- tette hozzá meghatottan Gabi.

Gabi és Joci közös duettjét már néhány hete hallhatták a nézők a Sztárban Sztár adásában, de most elkészült hozzá a videoklip is, ami ugyanazokat az értékeket képviseli vizuálisan, mint amit a szöveg közvetít.