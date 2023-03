Újabb áldozat: Szinetár Dóra nevével éltek vissza a csalók

Az elmúlt időszakban egyre több celeb jelenti be, hogy feltörték, korlátozták, vagy éppen ellopták a közösségi oldalaikat és a nevükben osztanak meg különböző képeket és egyéb tartalmakat, vagy kamuprofillal vezetik félre a követőiket. Szinetár Dóra lett a legújabb áldozata ennek az internetes csalássorozatnak, amit remélhetőleg minél hamarabb sikerül megfékezni.

Szinetár Dóra nevében írogat valaki a közösségi oldalakon Fotó: YouTube

A sztáranyuka mindenkit figyelmeztet, hogy jelentsék a csalókat.

Aki a mellékelt profilról ilyen üzenetet kap ’tőlem’, az nem tőlem kapja! (Bár írhattam volna én is egy ilyen romantikus/másnapos pillanatomban...) Szóval ne kövessétek, viszont ha megkérhetlek, jelentsétek az IG-nak, hogy visszaél a nevemmel! Köszönöm!

– olvasható a mostani bejegyzésében.

Nem először akarják őt átverni

Néhány évvel ezelőtt arról számolt be a népszerű színész-énekesnő, hogy a NAV nevében próbálták őt átverni a csalók. A mostani esethez hasonlóan, akkor is rögtön megosztotta a kamu emailt a követőivel, ezzel figyelmeztetve mindenkit, hogy ne legyen több áldozata az átverésnek. A pandémia alatt megint próbálkoztak a szélhámosok, ekkor is pénzt akartak kicsalni tőle és másokból – írja a Ripost.

Az internetes csalók egyre aktívabbak. Nemrég Király Viktor jelentkezett, hogy az ő nevében írtak a követőinek kamuprofilról. A csalók arra biztatják őket, hogy kezdeményezzenek beszélgetést, mondván, hogy az énekes szerződése korlátozása miatt a direkt üzenetekre hamarabb válaszol. Korábban több ismert, sok követővel rendelkező celeb is áldozattá vált. Judy, a Groovehouse énekese rendőrségi feljelentést is tett, mivel terrorista tartalmakat osztottak meg a nevében. Hajdú Pétertől pénzt követeltek a svindlerek.