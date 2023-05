Pumped Gabo kiakadt: „Kit kell szétverjek, hogy ez ne így legyen?”

Pumped Gabo 2015-ben a Balaton Soundon táncolta be magát a köztudatba. Az akkor még teljesen ismeretlen testépítő önfeledt táncáról készült videó pillanatok alatt körbejárt, felrobbantotta az internetet és azóta több milliós nézettségnél tart. Gabo neve összeforrt a zamárdi fesztivállal, ahonnan ő sosem hiányozhat.

A testépítő influenszernek természetesen örök bérlete van a Soundra és mint ahogy eddig minden évben, idén is végig ott lesz a fesztiválon, sőt fel is lép. A mára 213 ezer követővel büszkélkedő Gabo alig várja, hogy elkezdődjön a zamárdi buli, ahol ígérete szerint rajongóit is megtanítja táncolni. Na és itt a bökkenő, hiszen rengeteg követője van, akik idén érettségiznek, az ő utolsó vizsgájuk június 30-án lesz, vagyis lemaradnak a négynapos techno ünnepről.

– Tehetetlen vagyok, pedig szeretnétek nektek segíteni – kezdte Insta-sztori videóban Pumped Gabo. – A középszintű érettségi utolsó vizsgája június 30-án lesz, vagyis azok az emberek nem lesznek ott. Mert direkt odatették az érettségit, hogy ők ne tudjanak bulizni…

Kit kell szétverjek, hogy ez ne így legyen? Hogy ott tudjanak lenni a barátaikkal, jó zenékkel, jó környezetben, ahol ki tudnak teljesedni?

Álarcot vett fel

Az éppen börtönbüntetését töltő Aurelio legjobb barátja még ma is tökéletessen emlékszik a pillanatra, amikor meglátta az elhíresült táncáról készült első cikkeket. Gyorsan rájött, hogy neki ez később még jó lesz és így is lett. Pedig anno rengetegen bántották, volt olyan, aki egyenesen a halálát kívánta.

„...felvettem egy f.szfej bunkó maszkot, ami mégjobban erősítette a sztereotípiát. Ezek után nehéz volt, sok barátom elfordult tőlem, anyámhoz nem mentem haza fél évig mert égett a pofám. De úgy tűnt hogy ez a gyúrós hülyegyerek karakter jót ment, több tv-s, reklám megkeresésem volt, mindenhol ez tűnt a jónak, ezért csináltam, felültem a hullámra" – írta két éve a soundos évfordulón Instagram posztban.