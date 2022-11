Rendkívül személyes levelet írt a börtönből Aurelio, ezt üzente barátjának

– Egész jól bírom, a körülményekhez képest jól vagyok – mondta VV Aurelio, aki emberrablásért kapta a letöltendő börtönbüntetését. A volt villalakó több mint 10 kilót fogyott odabent, az élete sohasem látott rendszerben zajlik nap, mint nap, hiszen dolgoznia is kell.

Hajnalban kelek, és egész nap dolgozunk, csontvázakat készítünk az iskoláknak.

Aztán filozófiát olvasok, vagy edzőterembe megyek. Az esték a televízió előtt telnek – mondta a Fókusznak tőle szokatlan komolysággal Aurelio, aki reagált a nemrégiben robbanó hírre is, miszerint miközben ő börtönbüntetését tölti, apa lett.

– Fotón láttam már a kicsit, próbálom megszokni a helyzetet, nem könnyű, megmondom őszintén, miatta sietek, hogy kikerüljek innen – szögezte le a sztár. Ha a rácsok mögött jó magaviseletet tanúsít, akár jövő karácsonykor együtt ünnepelhet gyermekével. Aurelio mindenesetre ezt a célt tűzte ki magának, és úgy tűnik, nagyon eltökélt: szabadul, ahogy lehet, és többé vissza nem jön.

Levelet írt a börtönből Pumped Gabónak

Kebelbarátja, Pumped Gabo, akinek egy levélben is kifejezte, mennyire hiányoznak a közös bulik, a Borsnak mesélt arról, mit tervez a volt villalakó.

Legjobb barátokként gondolnak egymásra Gabóék Fotó: Metropol

– Kaptam tőle egy kézzel írott levelet. De túl személyes dolgok vannak benne, hogy idézzem szó szerint.

Annyit elárulhatok, hogy a barátom jól van, érzelmileg stabil, könyvet ír, és szeretné, ha igazi apja lehetne a gyerekének majd, ha kijön. Szerintem nem kizárt az sem, hogy végül egy család lesznek

– magyarázta Pumped, aki elmondta azt is, hogy barátaival egy csomagot készülnek beküldeni Aureliónak, és Gabo igyekszik minél előbb felülkerekedni a bürokrácián, hogy kapcsolattartó lehessen ő is, azaz látogathassa a volt VV-játékost. A pumpáló táncáról elhíresült sztár egyébként elvonultan élt eddig, most sajnos el kell költöznie az albérletéből, ám igyekszik vissza a természet lágy ölére, hiszen már régóta jobban érzi magát ott, mint a nagyvárosban.