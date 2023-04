Pumped Gabó a Balaton Soundról: Majka huszadannyiba kerül, mint Alesso

Hatalmas port kavart, hogy a Balaton Sound nagyszínpadán Majka is fellép, ahol főként az elektronikus zenék képviselői játszanak. Az ózdi rapper nemzetközileg is ismert zenészek előtt fog porondra lépni, úgy mint Don Diablo vagy Dimitri Vegas. Majka, bár már többször is részt vett fellépőként a fesztiválon, eddig azonban csak egy másik, kisebb színpadon rappelt. Kétségtelen, hogy a műsorvezető nagy népszerűségnek örvend, a fesztivál rajongóinak többsége mégsem örült annak, hogy szombaton fog fellépni, ennek nagyon durván hangot is adtak.

Nemzetközi sztárok előtt fog színpadra lépni Majka Fotó: Máté Krisztián

Kiakadtak a kommentelők

A Balaton Sound kedvelőit nem igazán nyerte meg a szervezők döntése, miszerint Majoros Péter idén a nagyszínpadon fog fellépni. Több kommentelő, aki tervezte, hogy elmegy a Balaton partjára bulizni, az esemény alatti kommentszekcióban kiakadt és felrobbantotta azt.

„Sikerült Snoop Doggtól és Tiestótól eljutni egy nagyszínpados Majkáig. Ehhez tényleg csak gratulálni lehet” – írta csalódottan az egyik hozzászóló.

Olyan is akadt, aki már a fesztivált is temetni kezdte, mondván, maradt még számos jó hasonló rendezvény, ahol a kedvencei fognak fellépni. Volt, aki még Majka munkásságát is becsmérelte a véleményével.

Pont az ilyen szánalmas ripacs bohócok nem kellenek ide, ez egy elektronikus zenei fesztivál, nem falunap részeg tinilányoknak. Hogy gondolták ezt a szervezők, hogy direkt elcseszik az amúgy jó névsort ilyen hulladék magyar sz*rokkal? A toitoiba való, nem a nagyszínpadra, kivéve ha az a cél, hogy senki ne menjen

– fogalmazta meg kemény kritikáját Majkával kapcsolatban az egyik hozzászóló.

Igazi kommentcunami alakult ki az esemény alatt Fotó: Facebook

Pumped Gabo is beszállt

Pumped Gabo imádja a Soundot, a neve már szinte összeforrt a rendezvénnyel, hiszen minden évben elmegy a fesztiválra. Természetesen ő is megszólalt az eset kapcsán – szúrta ki a Ripost.

Mindenki ki van akadva, hogy Majka lesz a nagyszínpadon a Balaton Soundon. Hát én se szoktam Majka koncertre járni – ismertek – de teljesen megértem a BS csapatát, szervezőit, hogy miért hívták meg Majkát. Magyarországon vagyunk, az utóbbi években az elektronikus zene az egy kicsit háttérbe szorult, és a könnyűzene, a hip-hop, rap lett a meghatározó zenei stílus. Egy szombati napra sokkal több embert hoz be egy Majka, mint mondjuk egy Alesso, vagy egy Paul Kalkbrenner. Valamint huszadannyiba kerül. Úgyhogy teljesen megértem a szervezőket

– mondta a testépítő influenszer.